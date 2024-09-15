¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤â¡Ö¤ªÊÆ¡×¤âÅê»ñ¤Ç¥²¥Ã¥È¡ª¡Ä¡ÖÍ¥ÂÔ¡É½©¡É¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î9·î¤À¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¤á¤Á¤ãÊØÍø¤Ê¡ÖÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ªÊÆ¡×¤òÍ¥ÂÔ¤Ç¥²¥Ã¥È¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¹¥¤¤Î¼çÉØ¡¢¤Þ¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£¤ª¤Þ¤Á¤«¤Í¡ª³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ÏÆø¤ä¤«¤Ê·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
3·î¤Î¤Ä¤®¤ËÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤ÎÂ¿¤¤9·î¤Ï¡¢Ìó400ÌÃÊÁ¤ÈÁª¤Ó¤¿¤¤ÊüÂê¤Î·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔÅþÃå¤âÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¡¢¾¯¤·²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¿©»ö¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ÆÌÃÊÁÁª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÊÆ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÍÃÊ¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÆ¤òÍ¥ÂÔ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌÃÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤Ç¤Ï9·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÌÃÊÁ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÏÍø²ó¤ê¡õÍ¥ÂÔ¤ÇÄ¶¤ª¤È¤¯¡ª
Í¥ÂÔ¤è¤ê¤âÇÛÅö¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9·î¤ÏÍ¥ÂÔ¤âÇÛÅö¤â³Ú¤·¤á¤ëÌÃÊÁ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¡ÊÅì¥×¡¦9882¡Ë¡£Ç¯¤Ë2²ó¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ê¡¢³ä°ú·ô¤ÎÍ¥ÂÔ·ô¤È¡¢¾¦ÉÊ°ú¤´¹¤¨¤Ç¤ÏÌýËì¼è¤ê¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ1ËÜ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ï¼Ö´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÌó3¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2011Ç¯3·î¤«¤éÁýÇÛ·ÑÂ³Ãæ¡£
¤³¤Á¤é¤âÍ¥ÂÔ¤ò»È¤¦Êý¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤ÎÂç¼êÊ¿ÏÂ¡ÊÅì¥×¡¦6412¡Ë¡£Í¥ÂÔ¤Ï200³ô¤«¤é¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ìÍ¥ÂÔ·ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£800³ô¤Þ¤ÇÍ¥ÂÔ³Û¤¬´°Á´ÈæÎã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´Í½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¯ÊÝÍ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛÅö¤âÇ¯¤Ë80±ß¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¸ºÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥Õ¥¸ÆüËÜÀºÅü¡ÊÅì¥¹¡¦2114¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åê»ñ³Û¤â¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢Í¥ÂÔ¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Î9·î¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÅö¤Ï3·î¡¢9·î¤Î2²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11´üÏ¢Â³¸ºÇÛ¤¬Ìµ¤¯Ä¹´üÊÝÍ¤â°Â¿´¡£ÀèÆüÍ¥ÂÔ³È½¼¤òÈ¯É½¤·¡¢500³ô°Ê¾å¤Î³ô¼ç¤Ë¤ÏÍ¥ÂÔ³Û¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢³ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¸Å¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¹ñÂçºÇÂç¤Î¥æ¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥¨¥¹¡ÊÅì¥×¡¦4732¡Ë¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤âÌó3%¡£Í¥ÂÔ¤Ï100³ô¤Ç500±ß¤Î¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢1000³ô¤Ë¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥ë¥á¥®¥Õ¥È¡¢5000±ßÁêÅö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1999Ç¯¤Î¾å¾ì¤«¤éÏ¢Â³ÁýÇÛ·ÑÂ³Ãæ¡£³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿½ê¤Ç1000³ô¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¿¥í¥°Í¥ÂÔ¤Ç¡Ö¤ªÊÆ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Á¤ã¤¦¡ª
9·î¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¤ªÊÆ¤Î¼êÇÛ¤ÏÍ¥ÂÔ¥«¥¿¥í¥°¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í
¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¤¬Ç¯¤Ë2²ó¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüËÜ´Éºâ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¥×¡¦9347¡Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï2%¤È¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥¿¥í¥°Í¥ÂÔ¤ÇÇ¯¤Ë2²ó¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè²óÆâÍÆ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤Ç¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊÅì¥×¡¦8798¡Ë¤â2500±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°Í¥ÂÔ¤Ç¤¹¡£Åê»ñ³Û¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤âº£¤Î¤È¤³¤í3%È¾¤Ð¤È¹â¤á¡£¥«¥¿¥í¥°Í¥ÂÔ¤ÎÂ¾¤Ë¡ÖClub Off¡×¤ÎÍøÍÑ¸¢¤â¤¢¤ê¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¥«¥¿¥í¥°¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¡ÊÅì¥×¡¦7278¡Ë¤Î¥«¥¿¥í¥°Í¥ÂÔ¤â½¼¼Â¡£1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌÃÊÁ¤â¹âÇÛÅö¡£º£¤Î¤È¤³¤í4%¶á¤¯ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤Ë2²ó¤ÎÇÛÅö¤òÌã¤¤¤Ä¤Ä¡¢Í¥ÂÔ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¤â³Ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ï¥«¡¼¥É¼°¤ÇÊØÍø¤Ë
9·î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤³°¿©ÌÃÊÁ¤ÎÍ¥ÂÔ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¥×¡¦3397¡Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤«¤é¥«¡¼¥É¼°¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥¸Á°¤ÇÍ¥ÂÔ·ô¤òÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥ì¥¸¤òÂÔ¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥É¼°¤Ê¤é¤ªÄà¤ê¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢»ÙÊ§¤¤¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¡£ÊØÍø¤ÊÍ¥ÂÔ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¥³¥í¥ï¥¤¥É¡ÊÅì¥×¡¦7616¡Ë¤ÎÍ¥ÂÔ¤â9·î¡£Í¥ÂÔ²þ°¤ò¤·¤¿¥¢¥È¥à¡ÊÅì¥¹¡¦7412¡Ë¡¢ºÇ¶á¹¥Ä´¤Î¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊÅì¥×¡¦7421¡Ë¤Î¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤â9·î¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤«1ËçÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤«¤ÈÊØÍø¡£¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¾¦ÉÊ¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥ª¥±¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂè°ì¶½¾¦¡ÊÅì¥×¡¦7458¡Ë¤â³°¿©ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Í¥ÂÔ¤Ï200³ô¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤á¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔ¤Ç¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×¤âÊØÍø¡ª
9·î¤ÎÍ¥ÂÔ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
9·î¤Î³ô¼ç¤Ï1³ô¤«¤éÍ¥ÂÔ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾å¿·ÅÅµ¡¡ÊÅì¥×¡¦8173¡Ë¡£Í¥ÂÔ¤Ï2000±ß¤´¤È¤Ë1Ëç»È¤¨¤ë200±ß¤Î³ä°ú·ô25Ëç¡Ê5000±ßÁêÅö¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î³ô²Á¤Ï3000±ß¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ³Û°Ê¾å¤ÎÍ¥ÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ë¤ª¤³¤â¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊÅì¥×¡¦4751¡Ë¡£Ž¢ABEMAŽ£¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍøÍÑÎÁÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬100³ô¤Ç¤¹¤È3¥õ·î¡¢500³ô¤Ç¤¹¤È12¥ö·î¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¾´ý¤Ê¤É¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»Ù½Ð¤À¤È»×¤¨¤Ð¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¸å¤ÏÍ¥ÂÔ¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤¤¥Ò¥í¥»ÄÌ¾¦¡ÊÅì¥¹¡¦7185¡Ë¡£FX¼è°ú¤ÎÂç¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼«¼Ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä´Íý¤¬´ÊÃ±¤ÊÊª¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ªÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¡£Èó¾ï¿©¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢È÷Ãß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¶¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿9·î¤ÎÍ¥ÂÔ¡£¤´¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤Å´ÈÄÌÃÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Î¤´Í½»»¤äÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥ÈÍ¥ÂÔ¡×¤òÃµ¤·¤Æ¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Í¥ÂÔÅþÃå¤¬Ç¯Ëö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯1Ç¯¤òÅþÃå¤·¤¿Í¥ÂÔ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¡¢¤ªÇã¤¤Ëº¤ì¤Î¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡ª
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÍ¥ÂÔ¤ÏÀäÂÐ¤ª¥È¥¯¡Ä2024Ç¯¤Ï¡Ö3Ëü±ß¥¯¥ª¥«¡¼¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡ª¡ÖÄ¶¤ª¥¹¥¹¥áÍ¥ÂÔ¡×¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¤â¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÍ¥ÂÔ¤ÏÀäÂÐ¤ª¥È¥¯¡Ä2024Ç¯¤Ï¡Ö3Ëü±ß¥¯¥ª¥«¡¼¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡ª¡ÖÄ¶¤ª¥¹¥¹¥áÍ¥ÂÔ¡×¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
ÀÅ²¬,
¾²ÃÈË¼,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
ºë¶Ì