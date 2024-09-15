ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¡É¿¿Áê¡¡¹ðÇò¤ËÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ö¤ª¡ÁÉÝ¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê37¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥Ê»þÂå¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£2014Ç¯¤ËÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¡×¤Î¿¿Áê¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤¬¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¡É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Åçºê¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ª¡ÁÉÝ¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¤È¤Ï¡Ë°ã¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÈà»á¤¬¤¤¤ë¡©¤¤¤Ê¤¤¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Á¡É¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤ÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿ÍÑ¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¡£¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ß¤Ê¼Â¤À¤«¤é¡É¤Ã¤ÆÁ´ÉôÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤¹¤°½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤âÈäÏª¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£