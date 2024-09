今夜６時３０分放送「THE カラオケ★バトル 」＜2024 最強王者決定戦＞10冠・絶対女王が7年半ぶり出場！ 今夜100点が出る⁉︎

テレビ東京では9月15日(日)夜6時30分から「THE カラオケ★バトル」<2024 最強王者決定戦>を放送します。

今夜放送の「THE カラオケ★バトル」は、10冠の絶対女王・城南海が7年半ぶりに参戦!奄美民謡「シマ唄」をルーツに持つ城は、独特のこぶし「グイン」を駆使し 鬼束ちひろの『月光』を歌い上げる。

他にも元祖100点娘!U-18四天王・伊沢有香(高2)や、同じくU-18四天王・久保陽貴(高3)。優勝7回宝塚の歌姫・RiRiKA、圧倒的声量を持つ‟高音オペラ魔女” ・ 翠 千賀など 歴代王者が大集結!

番組開始から10年、プロアマの垣根を越えた掟破りの頂上決戦!2024最強の称号を手にするのは誰だ!?さらに今夜…なんと100点が!? 熱い戦いをお見逃しなく!





▼出場者<五十音順>【1冠 平均得点1位】綾瀬いぶき×Mr.Children『終わりなき旅』【オペラ界の採点博士】安藤常光×郷ひろみ『言えないよ』【5冠 元祖100点娘】伊沢有香×シャ乱Q『ズルい女』○初内山輝飛(8歳)×MISIA『アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)』【3冠 カラオケ世界王者】海蔵亮太×山下達郎『RIDE ON TIME』【10冠 絶対女王】 城南海×鬼束ちひろ『月光』【4冠 U-18四天王】久保陽貴×桑田佳祐『明日晴れるかな』○初鈴木鈴木×シャ乱Q『シングルベッド』【2冠 外国人大会覇者】ナタリア×宇多田ヒカル『Automatic』【1冠 声優界No.1カラオケオタク】 林 勇×WANDS『世界が終るまでは…』○初福田未来×来生たかお『夢の途中』【7冠 高音オペラ魔女】翠千賀×大橋純子『シルエット・ロマンス』【6冠 エリートジャズシンガー】宮本美季×Every Little Thing『Time goes by』【7冠 宝塚最強歌姫】RiRiKA×中島みゆき『空と君のあいだに』





<番組概要>

【番組名】 「THE カラオケ★バトル」

【放送日時】 2023年9月15日(日)夜6時30分~8時50分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス

「TVer」で!

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!

▶ TVer:https://tver.jp/series/sr5uc0aqp3

▶ネットもテレ東:https://video.tv-tokyo.co.jp/kb/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/



動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶ U-NEXT :https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演】 司会:堺正章、柳原可奈子、藤井由依(テレビ東京アナウンサー)

ゲスト:関根勤、大久保佳代子、山之内すず

ナレーター:山寺宏一

【番組公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kb/