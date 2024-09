サザンオールスターズが、最新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」の全編フィルムカメラで撮影されたミュージックビデオを公開した。シックでカジュアルな装いのメンバーが待ち受けるシンプルな空間に、レッドカーペットの上を歩き向かう桑田佳祐。サザンオールスターズが一堂に揃うと、楽器を掻き鳴らし始める。無精髭を蓄えた桑田のタフなルック、内なる青い炎が燃えたぎるように温度を増していくサザンオールスターズの演奏、時折挟み込まれる女性の身体描写、円熟したロックバンドだからこそ出せる堂々たる風格に見るものの魂を震わす。脈々と受け継がれる偉大なるロックの殿堂の遺伝子が躍動する“サザン”・ロックナンバーと謳われた本楽曲のイメージをそのままに、ダンディーかつクールでエキゾチックな映像に仕上がっている。

ライブ・イベント情報



<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>日程:2024年9月14日(土)・15日(日)/21日(土)・22日(日・祝)・23日(月・振休)会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)※出演日は9月23日(月・振休)となります。※チケットに関する詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」公式サイトをご確認ください。http://rijfes.jp