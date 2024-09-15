e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËVRÂÎ¸³¡¢¥É¥í¡¼¥óÁàºî¤â¡ª¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥ß¡¼¥¥ã¥Ã¥×¼èºàÈÉ¡Û
¥ß¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¬¥¯¥ß¥«¤Ç¤ÏÊ¡²¬¤ÇÊë¤é¤¹³ØÀ¸¤Î¡Ö¤È¤¤á¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¡ÖREDEE¡×¡£µ×Î±ÊÆÂç3Ç¯¤Î¾®»³¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Ï³«¶È¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡ÖREDEE¡×¤µ¤ó¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡ª¡¡Î®¹Ô¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²¡¼¥àÂç¹¥¤¤Ê»ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
ºÇ½é¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£ºÇÂçµé¤Î¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ë¥¬¥¤¥º¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥²¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç´°È÷¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä«¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤â¤Á¤í¤ó»ä¤âÂÎ¸³¡ª¡¡»ÜÀß¤ÎÊý¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¡ÖÄ¶Ë×Æþ·¿VR¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VR¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¡ÖKAT VR¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¤â¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡ªVR¶õ´Ö¤ò¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÁõÈ÷¤Ç¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VR¶õ´Ö¤À¤«¤é¸½¼Â¤ÇÁö¤ë¤è¤ê¥é¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
ÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¤ª¼¡¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¡Öe¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡£
¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤°¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²èÌÌ¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ³¹ÊÂ¤ß¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÅìµþ¤Î¥³¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¤êºä¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ú¥À¥ë¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ä¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¤³¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¸Â³¦¡¢Â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡ª¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤â¤·¤ä¤È»×¤¤¡¢²èÌÌ¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤é¡Ä¥Þ¥é¥½¥ó¤è¤êÄ¹¤¤43¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï½øÈ×¤Î1¥¥í¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ÜÀß¤ÎÊý¤â´°Áö¤·¤¿¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¤É¤Ê¤¿¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡ª
±¿Æ°·Ï¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡×¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£
Ï»¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤ëÂÐÀï¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ê¤éÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤â°·¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡ª
µ¡ÂÎ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë±ÇÁü¤òiPad¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØ¤Ã¤«¤ËÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢3²ó¤â¼ºÇÔ¡£
µ¡ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤â·Ú¤¯¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶õµ¤Äñ¹³¤ò¤â¤í¤Ë¼õ¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÁàºî¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¼«Í³¤ËÁà¤ëÀìÌç²È¤ÎÊý¤¿¤Á¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª
¤µ¤Æ¡¢Í·¤ÓÈè¤ì¤Æ¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËÉÙ¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£»ä¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¡¢ËþÊ¢¤ÇÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿©¸å¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢ÅÉ¤ê³¨¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò¥×¥í¤ÎÊý¤¬»È¤¦¤È¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¤¡¡Ä¡£
¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Öe¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡ª
¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢Â²ó¤ê¤¬´°Á´ÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÊ¡²¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç°ìÅÙ¤À¤±ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¤¦¤ª¤Ã¡¢Âè1¥»¥¯¥¿¡¼¤ÇÁá¤¯¤âÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡Ä¡£²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È1ÅÙ¤À¤±¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡¡
¤¢¤¡¤¡¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥àµ¡¡¢¤ª¤¦¤Á¤ËÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡£
»ä¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ï¤ªÍ·¤Ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤¬¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¡ª¤ÈÌ´¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ç¿¨¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤è¤ê¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Û¤ó¤Î²¿Ç¯¤«Á°¤Ê¤Î¤Ë¡ª
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¡¢ÂÎ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ°¤«¤»¤ë¤³¤Á¤é¤Î»ÜÀß¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ÜÀß¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡ª¡¡2024Ç¯11·î17Æü¤Ë¤Ï³«¶È1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÌµÎÁ³«Êü¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
º£²ó¤Îµ»ö¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ß¡¼¥¥ã¥Ã¥×
▶³ØÀ¸¤Î¥ß¥«¥¿LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÀÅ²¬,
³ùÁÒ,
¿ÀÆàÀî,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÆÁÅç,
»ûÅÄ²°,
ºë¶Ì