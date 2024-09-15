¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤êº®»¨¥Ô¡¼¥¯¡¡¥½¥¦¥ë¢ª³ø»³£·»þ´ÖÈ¾¡á´Ú¹ñÏ¢µÙ£²ÆüÌÜ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤Î½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢µìÎñ£¸·î£±£µÆü¡ËÏ¢µÙ¤Î£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£µÆü¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤êÀþ¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°£¹»þ¸½ºß¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â½ê¤«¤é¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ½êÍ×»þ´Ö¤Ï³ø»³£·»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢±¶»³£·»þ´Ö¡¢ÌÚ±º£¶»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢Âçî¹£¶»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢¸÷½££¶»þ´Ö¡¢¹¾ÎÍ£´»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢ÂçÅÄ£´»þ´Ö£±£°Ê¬¡£
¡¡³ÆÅÔ»Ô¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ½êÍ×»þ´Ö¤Ï³ø»³£µ»þ´Ö£±£°Ê¬¡¢±¶»³£´»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢ÌÚ±º£³»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢Âçî¹£´»þ´Ö£±£°Ê¬¡¢¸÷½££³»þ´Ö£²£°Ê¬¡¢¹¾ÎÍ£²»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢ÂçÅÄ£±»þ´Ö£³£°Ê¬¡£
¡¡Æ±¸ø¼Ò¤ÏÏ¢µÙ´ü´ÖÃæ¤Î²¼¤êÀþ¤Î½ÂÂÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¸òÄÌÎÌ¤ÎÍ½ÁÛÃÍ¤Ï£µ£¹£¶ËüÂæ¡£¼óÅÔ·÷¤«¤éÃÏÊý¤Ë£µ£²ËüÂæ¡¢ÃÏÊý¤«¤é¼óÅÔ·÷¤Ë£´£²ËüÂæ¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°£¹»þ¸½ºß¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â½ê¤«¤é¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ½êÍ×»þ´Ö¤Ï³ø»³£·»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢±¶»³£·»þ´Ö¡¢ÌÚ±º£¶»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢Âçî¹£¶»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢¸÷½££¶»þ´Ö¡¢¹¾ÎÍ£´»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢ÂçÅÄ£´»þ´Ö£±£°Ê¬¡£
¡¡³ÆÅÔ»Ô¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ½êÍ×»þ´Ö¤Ï³ø»³£µ»þ´Ö£±£°Ê¬¡¢±¶»³£´»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢ÌÚ±º£³»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢Âçî¹£´»þ´Ö£±£°Ê¬¡¢¸÷½££³»þ´Ö£²£°Ê¬¡¢¹¾ÎÍ£²»þ´Ö£´£°Ê¬¡¢ÂçÅÄ£±»þ´Ö£³£°Ê¬¡£
¡¡Æ±¸ø¼Ò¤ÏÏ¢µÙ´ü´ÖÃæ¤Î²¼¤êÀþ¤Î½ÂÂÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¸òÄÌÎÌ¤ÎÍ½ÁÛÃÍ¤Ï£µ£¹£¶ËüÂæ¡£¼óÅÔ·÷¤«¤éÃÏÊý¤Ë£µ£²ËüÂæ¡¢ÃÏÊý¤«¤é¼óÅÔ·÷¤Ë£´£²ËüÂæ¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß