¡ÖÃ¯¾õÂÖ¡×¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¿å¤¬Å©¤ë¡ÈÇ¨¤ìÈ±¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈL¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬13Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿Ç¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¡¼Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¡ôËÍÉþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âSNS¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¡£Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¡ôËÍÉþ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ëËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ±Ç¨¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÃ¯¾õÂÖ¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ó¤«¤éº¿¹ü¤Ë¤«¤±¤Æ¿å¤¬Å©¤ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÈ©¤¬¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈL¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤È¡ØDEATH NOTE¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë