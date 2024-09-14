¡Ö¥¤¥ó¡ÊIHNN¡Ë¡×¤¬°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¡¢24Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«
´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î°õÃ×À»¡Ê¥¤¥ó ¥Á¥½¥ó¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¤¥ó¡ÊIHNN¡Ë¡×¤¬¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î18Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡£
¢£IHNN ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî 2024Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¡£³¤¤äÀî¤Çµ¯¤³¤ë⾃Á³¸½¾Ý¡Ö¥Ï¥í¥¯¥é¥¤¥ó¡ÊHALOCLINE¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¢£IHNN ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û3³¬ ¥ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§03-3401-0842