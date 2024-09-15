·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë±¿Å¾¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¤¹¤ì°ã¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø
¡Ö»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÎÙ¸©¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¸©Æ»¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È½ÂÂÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÙ¤¤»³Æ»¤òÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌÂ¼ÍÛÊ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»³Æ»¤Ç¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ¼Æü¤¬ÄÀ¤ß¤«¤±¤ë¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£1¼ÖÀþ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¤¹¤ì¤Ð¤É¤Á¤é¤«¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ»¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸å¤í¤«¤é·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ä¤Î¼Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¡È¥Ñ¥¢¥ó¡É¤È¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡È¥Ñ¥¢¥ó¡É¤«¤é¡È¥Ó¥Ó¥Ó¡¼¡É¤È¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ²½
¡¡Èò¤±¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶²¤ë¶²¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¹âÎð¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤â¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¿¿¸å¤í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥Ñ¥¢¥ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Ó¥Ó¥Ó¡¼¡É¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Æ»Éý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ö¤òº¸Â¦¤Ë´ó¤»¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Ö¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»³Æ»¤òÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³Æ»¤òÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï½¸Íî¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊÒÎØ¤¬¹Â¤ËÍî¤Á¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ÈÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Û¤ÜÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¿ôÊ¬¤¹¤ì¤Ð¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¼Î¤Æ¤ÆÄÌ¤ê²á¤®¤ì¤Ð¡Ö¤µ¤¾º¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤¢¤Î»³Æ»¤Ë¤Ï¤¿¤Ì¤¤ä¥¢¥Ê¥°¥Þ¡¢¤µ¤ë¡¢ðµ¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤¬¤¤¤Æ¡¢Èª¤ò¹Ó¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÆ»Ï©¤òÄÌ¤Ã¤¿Æ°Êª¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ê¡¢¹Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÍâÆü¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉã¤¬¤½¤Î¾ì½ê¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤À·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤¬½¸Íî¤Î¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Å¤¤Æ»¤ò1»þ´Ö¶á¤¯Êâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¡ÀãÆ»¤Ë¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ÷¤ë¼Ö
¡¡ËÌÌîÌ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Àã¤Î¹ß¤ë´¨¤¤Ä«¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤éÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á°Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÇÆ»Ï©¤ÏÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÌÀ¤±Êý¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àã¤¬¹ß¤ì¤Ð¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤Î½ÂÂÚ¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê1»þ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÌë¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ïµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀãÆ»¤Î±¿Å¾¤Ïµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸òÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤À¤È¹Í¤¨¤¿ËÌÌî¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ëÆ»¤òÈò¤±¡¢Î¢Æ»¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë±¿Å¾¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¤¹¤ì°ã¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø
¡Ö»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÎÙ¸©¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¸©Æ»¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È½ÂÂÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÙ¤¤»³Æ»¤òÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌÂ¼ÍÛÊ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»³Æ»¤Ç¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ¼Æü¤¬ÄÀ¤ß¤«¤±¤ë¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£1¼ÖÀþ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¤¹¤ì¤Ð¤É¤Á¤é¤«¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ»¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸å¤í¤«¤é·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ä¤Î¼Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¡È¥Ñ¥¢¥ó¡É¤È¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡È¥Ñ¥¢¥ó¡É¤«¤é¡È¥Ó¥Ó¥Ó¡¼¡É¤È¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ²½
¡¡Èò¤±¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶²¤ë¶²¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¹âÎð¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤â¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¿¿¸å¤í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥Ñ¥¢¥ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Ó¥Ó¥Ó¡¼¡É¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Æ»Éý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ö¤òº¸Â¦¤Ë´ó¤»¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Ö¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»³Æ»¤òÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³Æ»¤òÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï½¸Íî¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊÒÎØ¤¬¹Â¤ËÍî¤Á¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ÈÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Û¤ÜÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¿ôÊ¬¤¹¤ì¤Ð¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¼Î¤Æ¤ÆÄÌ¤ê²á¤®¤ì¤Ð¡Ö¤µ¤¾º¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤¢¤Î»³Æ»¤Ë¤Ï¤¿¤Ì¤¤ä¥¢¥Ê¥°¥Þ¡¢¤µ¤ë¡¢ðµ¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤¬¤¤¤Æ¡¢Èª¤ò¹Ó¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÆ»Ï©¤òÄÌ¤Ã¤¿Æ°Êª¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ê¡¢¹Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÍâÆü¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉã¤¬¤½¤Î¾ì½ê¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤À·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤¬½¸Íî¤Î¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Å¤¤Æ»¤ò1»þ´Ö¶á¤¯Êâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¡ÀãÆ»¤Ë¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ÷¤ë¼Ö
¡¡ËÌÌîÌ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Àã¤Î¹ß¤ë´¨¤¤Ä«¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤éÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á°Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÇÆ»Ï©¤ÏÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÌÀ¤±Êý¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àã¤¬¹ß¤ì¤Ð¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤Î½ÂÂÚ¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê1»þ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÌë¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ïµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀãÆ»¤Î±¿Å¾¤Ïµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸òÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤À¤È¹Í¤¨¤¿ËÌÌî¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ëÆ»¤òÈò¤±¡¢Î¢Æ»¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£