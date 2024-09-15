¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¡¢È¡´Û¡ÁÂæËÌ/Åí±àÀþ¤ò¸ºÊØ¡¡½µ3±ýÉü¤Ë
¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤Ï¡¢È¡´Û¡ÁÂæËÌ/Åí±àÀþ¤òÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤Ï·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÅÚÍË¤Î½µ5±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢·î¡¦¿å¡¦¶âÍË¤Î½µ3±ýÉü¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¡£Íè²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¸½¾õ¤Ç¤Ï½µ3±ýÉü¤Î¤ß¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡ºà¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹8ÀÊ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹180ÀÊ¤Î·×188ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÈ¡´ÛÈ¯¤¬4»þ´Ö35Ê¬¡¢ÂæËÌ/Åí±àÈ¯¤¬3»þ´ÖÈ¾¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï2·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¡¢Åö½é¤ÏÉÔÄê´ü±¿¹Ò¡¢3·î¤Ë¤Ï1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¡¢²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï½µ5±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ï©Àþ¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¨¥¢¡¦ÂæÏÑ¤¬½µ5±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
JX860¡¡ÂæËÌ/Åí±à¡Ê12¡§30¡Ë¡ÁÈ¡´Û¡Ê17¡§00¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â
JX861¡¡È¡´Û¡Ê18¡§00¡Ë¡ÁÂæËÌ/Åí±à¡Ê21¡§35¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â