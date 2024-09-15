µÜÀî²Ö»Ò¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿1½µ´Ö¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¡É×¡¦Âç½õ¤¬¸¥¿ÈÅª¤Ë²ð¸î
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎµÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¶âº§¼°
É×ÉØÌ¡ºÍ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤À¤¬¡¢ºÊ¤Î²Ö»Ò¤Ï¼Â¤Ï6Ç¯Á°¤«¤éÈ¯¾É¤·¤¿·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ðáç¤Ï8¤Ä¤â¤Ç¤¡¢°ì»þ´ü¤Ï°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿1½µ´Ö¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎºÊ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬É×¤ÎÂç½õ¤Ç¡¢¼«¤é¡Ö´Ç¸îÃË»Ò¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Û¤ÉËèÆü¸¥¿ÈÅª¤Ë²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×ºÊ¤Ï¸½ºß¡¢ÆàÎÉ¤Î·Ê¿§¤Î¤¤¤¤»³´Ö¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢²Ö»Ò¤Î¿²¼¼¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ëÄí¤Ë¤ÏÂç½õ¤¬¿¢¤¨¤¿²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¡¹¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢2Ç¯¸å¤Ë·Þ¤¨¤ë·ëº§50Ç¯¤Î¶âº§¼°¤À¤È¸ì¤ë¡£
µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¶âº§¼°
É×ÉØÌ¡ºÍ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤À¤¬¡¢ºÊ¤Î²Ö»Ò¤Ï¼Â¤Ï6Ç¯Á°¤«¤éÈ¯¾É¤·¤¿·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ðáç¤Ï8¤Ä¤â¤Ç¤¡¢°ì»þ´ü¤Ï°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿1½µ´Ö¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎºÊ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬É×¤ÎÂç½õ¤Ç¡¢¼«¤é¡Ö´Ç¸îÃË»Ò¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Û¤ÉËèÆü¸¥¿ÈÅª¤Ë²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×ºÊ¤Ï¸½ºß¡¢ÆàÎÉ¤Î·Ê¿§¤Î¤¤¤¤»³´Ö¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢²Ö»Ò¤Î¿²¼¼¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ëÄí¤Ë¤ÏÂç½õ¤¬¿¢¤¨¤¿²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¡¹¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢2Ç¯¸å¤Ë·Þ¤¨¤ë·ëº§50Ç¯¤Î¶âº§¼°¤À¤È¸ì¤ë¡£