なぜ人口増？ 美しいビーチ「サザンでは聴くけど」…茅ヶ崎に人が集まる理由 東京まで乗り換えなし1時間弱! 中古マンション4000万円台から

東大卒不動産評論家の牧野知弘氏が住みよい街を紹介する大人気連載の最新回は、茅ヶ崎が舞台だ。誰もが一度は憧れたことのあるこの街の魅力は、近年さらに増しつつあるというーー。

茅ヶ崎といえばサザンオールスターズ

さて今回ご紹介するのは神奈川県茅ヶ崎市です。私は藤沢市在住ですが、茅ヶ崎は隣町。浜辺を散歩していると自然に茅ヶ崎になります。藤沢は素敵な街ですが、湘南の代表格といえばやっぱり茅ヶ崎でしょうか。

JR東海道線の「茅ケ崎」駅に降り立つと、発車メロディはサザンオールスターズの名曲「希望の轍」が流れます。多くの人たちに茅ヶ崎がサザンオールスターズの歌手桑田佳祐の故郷であることを思い出させます。プラットホームに流れる希望の轍の歌詞には茅ヶ崎を想起させるフレーズはあまりありません。でも歌のさびの部分で「遠く遠く離れ行くエボシライン oh my love is you」で茅ヶ崎の沖に浮かぶエボシ岩が登場します。ここでいうエボシラインとはおそらく茅ヶ崎の海沿いを東西に走る国道134号線を指すのだと思われます。

昨年夏、サザンオールスターズの4日間、10年ぶり3回目となるライブが市民球場で実施されました。地元では物凄い人出であふれた聴衆が浜辺に集結。踊りまくりました。一部の人たちは、「うるさい」だの「ゴミが大変」だの「人が多すぎて生活できない」などと文句を言ったそうですが、おそらく誤解を恐れずに言えば、少数派です。街の人、特に古くから住む茅ヶ崎人たちは、むしろ「おかえりなさい」「ひさしぶり」「みんなで楽しもうぜ」だったはずです。なぜならサザンオールスターズはもはや茅ヶ崎の一部だからです。

ちなみにTUBEは2010年鵠沼海岸でライブを行いました。TUBEは鵠沼出身ではありませんが「湘南My Love」を含め多くの湘南サウンドを作曲しています。海岸は大盛り上がりで、チケットを持たない人たちはみんな砂浜で流れてくるサウンドにあわせて全員が踊っていました。湘南の持つ緩やかな雰囲気はこのエリア独特のものがあります。

茅ヶ崎は「海」というイメージがあまりにも強いので、茅ケ崎駅を降りるとすぐにビーチが現れると思っている人が多いかもしれませんが、茅ケ崎駅から海岸までは直線距離で1.5キロほどあります。駅から気分を高揚させてビーチに向かっても歩いて20分程度かかってしまいます。でも茅ヶ崎という街を楽しむのならばバスには乗らずに歩いて海までのアプローチを楽しむことをおすすめします。

加山雄三や開高健など大物たちが愛した海までの道

まず駅の南口正面にある通りは、雄三通りです。歌手で俳優の加山雄三がかつて住んでいた場所がある通りで、今はマンションとなっていますが、この道をまっすぐ南下するのが海への近道です。よくこの道をサザン通りと間違える人がいますが、サザン通りは駅からのアプローチでは一番西側にできた比較的新しい名称の通りです。加山雄三先輩のほうが偉い?のです。

湘南の海の香りを楽しみながら歩くにはラチエン通りがおすすめです。サザンオールスターズの「ラチエン通りのシスター」に登場する通りですが、茅ヶ崎に住み、この地をこよなく愛したドイツ人ルドルフ・ラチエンに因んでいます。この通り沿いには作家、開高健の邸宅もあり、現在では記念館として保存されています。この通りを南下して海を臨むと眼前にエボシ岩が登場する格好の映えスポットになります。

ほかにはサザン通りと雄三通りの間にある高砂通りは、ちょっと時代がかった通りです。明治30年代に俳優の川上音二郎と貞奴が使った別荘があった高砂緑地に茅ヶ崎美術館があり、海までの散歩の寄り道に最適です。また一中通り沿いには加山雄三や桑田佳祐が通った市立中学校があり、この通りにはアパレルや雑貨などの物販店、飲食店も多く夏は大いに賑わいます。

リニア新幹線開通で橋本駅と湘南駅をつなぐ相模線が注目されるはず

茅ヶ崎の高級住宅街といえば東海岸エリアです。ここには古くからの別荘をはじめ、きれいな戸建ての街並みが続きます。家をでればすぐに海。この近辺は鵠沼海岸もそうですが、Tシャツに短パンが普段着です。そして夏真っ盛りは普通に水着で人々が歩き回っていますし、そのことに誰も違和感を抱きません。海がもたらす開放的な雰囲気がこの街に住む人々の共通項なのです。

海ばかりが注目される茅ヶ崎ですが、駅の北側にも閑静な住宅街が拡がります。国道1号線と新湘南バイパスが東西を貫き、その北側には広大な田園風景が広がります。名門ゴルフ場スリーハンドレッド倶楽部もあります。茅ケ崎駅からはJR相模線が橋本方面へと延びています。この電車を使えば、厚木、海老名など県央部で発展している街に直結。橋本は将来リニア新幹線の駅が開設予定です。さらに橋本を経由してレールは八王子までつながります。これまでどことなくパッとしなかった相模線ですが、リニア開通で注目される橋本と湘南をつなぐ路線としておおいに見直されそうです。

コロナ禍を経て人口流入が加速した茅ヶ崎。東京駅まで直通1時間弱で通えるアクセスのよさが後押し

それでも現在の茅ヶ崎市北部は、お隣の藤沢市が駅の北側の引地川沿いに多くの工場が立地し、南北に小田急線や国道467号線があって交通量も多く、ちょっとした工業都市になっているのに比べ、どこか牧歌的な雰囲気を残しているのです。

サザンオールスターズや加山雄三の存在で華やかな雰囲気のある街、茅ヶ崎ですがコロナ禍を経て俄然、人が集まりだしています。2023年の人口統計によれば、茅ヶ崎市は人口が年間で1369人の増加を記録しています。年間での転入者が約1万人、転出者が8千人。多くの人たちが行きかう街になっているのです。

交通は茅ケ崎駅から東京駅まで東京上野ラインで1時間弱、新宿湘南ラインで渋谷に1時間5分、新宿に1時間12分。毎朝毎夕の通勤には少々時間はかかりますが、乗り換えなしの直通です。リモートとリアルのハイブリッド勤務などが可能な職場の方ならば、この街はぴったりなのです。

ファミリータイプの中古マンションが4000万円台、中古戸建も4000万~5000万円台と意外と安い

では不動産価格はどうでしょうか。中古マンションは豊富に出回っていて意外に安いです。駅徒歩圏内であれば、築年数にもよりますが、おおむね坪当たり200万円から230万円。ファミリータイプが4000万円台で取得できます。駅からバス便であれば130万円台になります。中古戸建て住宅でも4000万円から5000万円。無理して都内の狭くて住みづらい中古マンションを買ってせせこましく生活するくらいなら、湘南の風に浸る毎日を手ごろな価格で手に入れる。悪くない選択に思えます。

いかがでしょうか。この街に暮らす人たちはあまり自分が住んでいる家、マンションの値段を話題にしません。だって売るつもりがある人がほとんどいないからです。だったら今買えるのなら、買ってしまいましょう。海と戯れる街に住むことに楽しみ、幸せを感じることができる人ならば、この街に買い時なんて存在しないのです。