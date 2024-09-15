°áÎà¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤ä¥¿¥°¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¡¡²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤±¤ì¤É¡Ä!?¡Ú4¿Í¤Î»Ò¤É¤â°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¹ Âè148ÏÃ¡Û
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°áÎà¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤ä¥¿¥°¤¬È©¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©Ãå
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÈ©Ãå¤Ã¤Æ¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤ä¥¿¥°¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á
Ä¾ÀÜ¡¢È©¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤ÏÈ©ÃåÍÑ¤Î¥¥ã¥ß¤ÏÎ¢ÊÖ¤·¤ËÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤Æ¿ôÇ¯¡¢²ÈÂ²¤â¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Î¤Ç¤¤´¤È
·¤²¼¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤ÏºÇ°¤À¤±¤É¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï²÷Å¬¡Á¡Á¡ª¡ª
²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ï·¤²¼¤âÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
²ÈÂ²¤«¤éÌÔÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¦¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤«¤Ê¡Á
¤½¤¦¤¤¤¦Ãí°Õ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤ÆÊÑ¤Ê³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Í¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤·¤²¼¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(¤Þ¤¨¤À¤æ¤º¤³)
¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©Ãå
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÈ©Ãå¤Ã¤Æ¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤ä¥¿¥°¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á
Ä¾ÀÜ¡¢È©¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤ÏÈ©ÃåÍÑ¤Î¥¥ã¥ß¤ÏÎ¢ÊÖ¤·¤ËÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤Æ¿ôÇ¯¡¢²ÈÂ²¤â¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
·¤²¼¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤ÏºÇ°¤À¤±¤É¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï²÷Å¬¡Á¡Á¡ª¡ª
²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ï·¤²¼¤âÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
²ÈÂ²¤«¤éÌÔÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¦¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤«¤Ê¡Á
¤½¤¦¤¤¤¦Ãí°Õ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤ÆÊÑ¤Ê³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Í¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤·¤²¼¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(¤Þ¤¨¤À¤æ¤º¤³)