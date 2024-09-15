¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¤¬2Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡ÍøÃ£À®¡ªóîÆ£»á¤¬¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¢¡ ¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×4Ç¯¤Ö¤ê¤Î1»î¹ç2·åÃ¥»°¿¶¤Ç10¾¡ÌÜ¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢À¾Éð¤È¤Î¥«¡¼¥É3ÀïÌÜ¤ò1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤Ï¡¢7²ó122µå¡¦5°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾®Åç¤Ïº£µ¨10¾¡10ÇÔ¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î1»î¹ç2·åÃ¥»°¿¶¤âÃ£À®¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î³èÌö¤Ë¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¾®Åç¤ÎÅêµå¤ËÂÐ¤·¡Öº£Æü¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¹¶¤áÊý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¾¡Íø¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢15¾¡5ÇÔ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÅê¼ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢À¾Éð¤È¤Î¥«¡¼¥É3ÀïÌÜ¤ò1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤Ï¡¢7²ó122µå¡¦5°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾®Åç¤Ïº£µ¨10¾¡10ÇÔ¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î1»î¹ç2·åÃ¥»°¿¶¤âÃ£À®¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î³èÌö¤Ë¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¾®Åç¤ÎÅêµå¤ËÂÐ¤·¡Öº£Æü¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¹¶¤áÊý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¾¡Íø¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢15¾¡5ÇÔ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÅê¼ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù