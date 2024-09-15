¹Åç¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Éé¤ÎÏ¢º¿¡ÄÌðÌî¤ÎÊáµå¥ß¥¹¤ËÂçÌð»á¡ÖÆóÎÝ¤Ç1¤Ä¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ÀµÚ
¡¡¹Åç¤Ï14Æü¡¢ºå¿À¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6Ï¢ÇÔ¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2ÈÖ¼ê¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤ÏÃ±ÂÇ¤È2»Í»àµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¡£3ÈÖ¼ê¡¦¿¹±ºÂçÊå¤ÏÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨2ÅÀº¹¤Ë¡£¤Ê¤ª¤âËþÎÝ¤ÇÂ³¤¯ÌÚÏ²À»Ìé¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¥´¥í¤òÆóÎÝ¡¦µÆÃÓÎÃ²ð¤¬¹¥Êá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê»»¦¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤¿Í··â¡¦ÌðÌî²íºÈ¤¬µÆÃÓ¤«¤é¤Î¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤òÍîµå¤·¥ª¡¼¥ë¥»¡¼¥Õ¤Ë¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¤Ë¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Ý3¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ï¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¹õ¸¶ÂóÌ¤¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÍá¤Ó¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£9·î2Æü¤Î»þÅÀ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿Ãù¶â14¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë5¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö7²ó¤ÎÅçÆâ¤ÎÆóÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤â¡¢¹²¤Æ¤ÆÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏÂç»³¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬1¤Ä¤·¤«¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌðÌî¤ÎÊáµå¥ß¥¹¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯µÆÃÓ¤¬¤è¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌðÌî¤ÏºÇ¹â¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ç1¤Ä¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2ÈÖ¼ê¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤ÏÃ±ÂÇ¤È2»Í»àµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¡£3ÈÖ¼ê¡¦¿¹±ºÂçÊå¤ÏÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨2ÅÀº¹¤Ë¡£¤Ê¤ª¤âËþÎÝ¤ÇÂ³¤¯ÌÚÏ²À»Ìé¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¥´¥í¤òÆóÎÝ¡¦µÆÃÓÎÃ²ð¤¬¹¥Êá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê»»¦¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤¿Í··â¡¦ÌðÌî²íºÈ¤¬µÆÃÓ¤«¤é¤Î¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤òÍîµå¤·¥ª¡¼¥ë¥»¡¼¥Õ¤Ë¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¤Ë¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö7²ó¤ÎÅçÆâ¤ÎÆóÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤â¡¢¹²¤Æ¤ÆÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏÂç»³¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬1¤Ä¤·¤«¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌðÌî¤ÎÊáµå¥ß¥¹¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯µÆÃÓ¤¬¤è¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌðÌî¤ÏºÇ¹â¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ç1¤Ä¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù