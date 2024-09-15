¡È²ð¸îÈþÍÆ¡É¤ÎËâË¡¤ÎÎÏ »ØÀè¤â¿´¤â10Âå¡Ú¾¾²¬½¤Â¤¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤óÀ²¤ì¡Û
¡Ê2024Ç¯9·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ë²ð¸î»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿½¤Â¤¡£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£È¢ÀÐ»ÖÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Ë¥á¥¤¥¯¤ä¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò»Ü¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²ð¸îÈþÍÆ¡×¤òÆü¡¹¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯99ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£½¤Â¤¤â¡ÖÄÞ¤Ï10Âå¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£8Ç¯Á°¡¢ÁÄÉãÊì¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¡£¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¡¢²ð¸î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²ð¸îÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¹âÎð¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿¦¿Í¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡½¡£
¡ô¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE¡ô¾¾²¬½¤Â¤¡ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¤óÀ²¤ì¡ô¤¬¤óÀ²¤ì
¡ôÈ¢ÀÐ»ÖÊÝ¡ô²ð¸îÈþÍÆ
Ëè½µÆüÍËÆü¤¢¤µ5»þ50Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ï¤¢¤µ6»þ20Ê¬¤«¤é¡Ë
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ë²ð¸î»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿½¤Â¤¡£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£È¢ÀÐ»ÖÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Ë¥á¥¤¥¯¤ä¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò»Ü¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²ð¸îÈþÍÆ¡×¤òÆü¡¹¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯99ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£½¤Â¤¤â¡ÖÄÞ¤Ï10Âå¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£8Ç¯Á°¡¢ÁÄÉãÊì¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¢ÀÐ¤µ¤ó¡£¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¡¢²ð¸î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²ð¸îÈþÍÆ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¹âÎð¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿¦¿Í¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡½¡£
¡ô¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE¡ô¾¾²¬½¤Â¤¡ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¤óÀ²¤ì¡ô¤¬¤óÀ²¤ì
¡ôÈ¢ÀÐ»ÖÊÝ¡ô²ð¸îÈþÍÆ
Ëè½µÆüÍËÆü¤¢¤µ5»þ50Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ï¤¢¤µ6»þ20Ê¬¤«¤é¡Ë