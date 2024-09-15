Î¦¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ëÂç²ñ¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¡£Æü¤Î´Ý¤ò¼ê¤ËÍ¥¾¡¤ò´î¤ÖËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê2024Ç¯9·î14Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)NICOLAS TUCAT / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÎ¦¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDiamond League 2024¡Ë¤ÎºÇ½ªÀï¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ëÂç²ñ¡ÊMemorial Van Damme¡Ë¤Ï14Æü¡¢³Æ¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢

½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¤ÏËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊHaruka Kitaguchi¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â¤Î66¥á¡¼¥È¥ë13¤òÅê¤²¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¢DLºÇ½ªÀï¤â°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·º£µ¨ÌµÇÔ
¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö ½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¶â ºÇ½ªÅê¤Æ¤­66m73¤ÇÂçµÕÅ¾ À¤³¦Î¦¾å