¡Ö»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¥°¥ë¥á¡×¤ò¡È¶¥ÇÏ¹¥¤¥°¥é¥É¥ë¡É¤¬¼Â¿©¡£Ì¾Êª¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¡õ¥¶¥ó¥®¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥áÎ¹
¡¡¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¾ì¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤âÌÜÅªÃÏ¤Ï»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡ª¡ª
¡¡´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼èºà¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡ª
¡¡»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï»¥ËÚ±Ø¤ä¤¹¤¹¤¤Î¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢ÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤â¤·¤¯¤Ï·¬±à±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êºî¤ê¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¡£¤¢¤½¤³¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½Èè¤ì¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ»¤¤¡ª¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é°û¤ßÊâ¤¤Ê¤¬¤é¶¥ÇÏ¤ò³Ú¤·¤à»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤¤¤¤Ê¤êÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ËÆÍ·â¡ª
¡¡ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ìÌ¾Êª¤Ï¥º¥Ð¥ê¡È¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¡É¤Ç¤¹¡ª¡¡»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤¡Ö¤¤¤Ä¤â¹ÔÎó¤À¤«¤éÃí°Õ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤µ¤ËÂç¹ÔÎó¡£
¡ÖÌ¾Âå µí¤á¤·¡×¤Ï2³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬1³¬¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¸áÁ°Ãæ¤«¤éÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤ËÊÂ¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½À¤é¤«¤¯¤Æ»ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Ï950±ß¡£¥é¥¤¥¹¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼Ñ¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¤´ÈÓ¤È¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÌÀ¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È·ë¹½¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÌ£Á¹¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤Æ¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸¤¯´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Îµí¤á¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¼Ñ¹þ¤ß¤Èµí¤á¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ó¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤¿¤é¤ªÃë¤´ÈÓ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¡¼¥ë¤â°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¡ª
¡¡»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤À¤«¤é¤³¤½°û¤á¤ë¤Î¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÃ®À¸¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¼ê·Ú¤ËÇäÅ¹¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤³¤ÏÅ·¹ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¥á¤Î¼èºà¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤á¤ë¤ªÅ¹¤¬2³¬¤Î¡ÖCafé&Bar ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤¬3¼ïÎà¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¡¼¥ë¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡×¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥¨¡¼¥ë¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÏÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢·Ú¿©¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡×¤Ï°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤Ë²¦¼Ô¤Îµ±¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¶ìÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ÇÌ¾Á°¤ËÁê±þ¤·¤¤½Â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¤ß¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡Ì¾Êª·Ü¥¶¥ó¥®¤ÏÅâÍÈ¤²¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦!?
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ê¤Î¤ÇÎÃ¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢À²¤ì¤Æ¤ëÆüÃæ¤Ï·ë¹½Æüº¹¤·¤¬¶¯¤á¤Ç¤·¤¿¡£¼¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ë¤µ¤·¤Î¤®¤ËÇã¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÉÃ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Û¤É¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÅìµþ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÎÎäË¼¤¬¾¯¤·¼å¤á¤Îµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È·ë¹½½ë¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈµÞ¤ËÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¶¥ó¥®¡×¡£¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï6Å¹ÊÞ¤Û¤É¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á´ÉôÎ©¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾®Ã®¥Ë¥å¡¼»°¹¬¡×¤Ï¡¢·Ü¥¶¥ó¥®¤¬4¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ÅâÍÈ¤²¤È²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¬Ç»¤¤¤á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¿É¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¥¶¥ó¥®¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¤´ÈÓ¤Ë¤â¹ç¤¦ºÇ¹â¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼èºà¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡ª
¡¡»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï»¥ËÚ±Ø¤ä¤¹¤¹¤¤Î¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢ÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤â¤·¤¯¤Ï·¬±à±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êºî¤ê¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¡£¤¢¤½¤³¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½Èè¤ì¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ»¤¤¡ª¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é°û¤ßÊâ¤¤Ê¤¬¤é¶¥ÇÏ¤ò³Ú¤·¤à»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ìÌ¾Êª¤Ï¥º¥Ð¥ê¡È¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¡É¤Ç¤¹¡ª¡¡»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤¡Ö¤¤¤Ä¤â¹ÔÎó¤À¤«¤éÃí°Õ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤µ¤ËÂç¹ÔÎó¡£
¡ÖÌ¾Âå µí¤á¤·¡×¤Ï2³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬1³¬¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¸áÁ°Ãæ¤«¤éÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤ËÊÂ¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½À¤é¤«¤¯¤Æ»ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Ï950±ß¡£¥é¥¤¥¹¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼Ñ¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¤´ÈÓ¤È¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÌÀ¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È·ë¹½¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÌ£Á¹¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤Æ¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸¤¯´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Îµí¤á¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¼Ñ¹þ¤ß¤Èµí¤á¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ó¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤¿¤é¤ªÃë¤´ÈÓ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¡¼¥ë¤â°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¡ª
¡¡»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤À¤«¤é¤³¤½°û¤á¤ë¤Î¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÃ®À¸¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¼ê·Ú¤ËÇäÅ¹¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤³¤ÏÅ·¹ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¥á¤Î¼èºà¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤á¤ë¤ªÅ¹¤¬2³¬¤Î¡ÖCafé&Bar ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤¬3¼ïÎà¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¡¼¥ë¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡×¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥¨¡¼¥ë¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÏÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢·Ú¿©¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡×¤Ï°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤Ë²¦¼Ô¤Îµ±¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¶ìÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ÇÌ¾Á°¤ËÁê±þ¤·¤¤½Â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¤ß¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡Ì¾Êª·Ü¥¶¥ó¥®¤ÏÅâÍÈ¤²¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦!?
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ê¤Î¤ÇÎÃ¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢À²¤ì¤Æ¤ëÆüÃæ¤Ï·ë¹½Æüº¹¤·¤¬¶¯¤á¤Ç¤·¤¿¡£¼¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ë¤µ¤·¤Î¤®¤ËÇã¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÉÃ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤Û¤É¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÅìµþ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÎÎäË¼¤¬¾¯¤·¼å¤á¤Îµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È·ë¹½½ë¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈµÞ¤ËÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¶¥ó¥®¡×¡£¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï6Å¹ÊÞ¤Û¤É¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á´ÉôÎ©¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾®Ã®¥Ë¥å¡¼»°¹¬¡×¤Ï¡¢·Ü¥¶¥ó¥®¤¬4¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ÅâÍÈ¤²¤È²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¬Ç»¤¤¤á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¿É¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¥¶¥ó¥®¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¤´ÈÓ¤Ë¤â¹ç¤¦ºÇ¹â¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£