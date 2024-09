占い師・Love Me Doと俳優・山本裕典が、「DMM ONLINE-SALON FES 2024 in 福岡」に登場。数々の的中エピソードを持つLove Me Doが、山本の今後を占った。山本は2017年、29歳の時に一旦芸能界を引退するも、2019年、31歳で俳優活動を再開。現在、ドラマ、舞台、CMなど幅広く活躍中だ。Love Me Doは「29、30歳は、占星術ではサターンリターンといって、あえて苦しいことを経験したりプレッシャーを感じたりすると、その後の30〜40代が明るくなると言われています。だから山本さんが芸能界を引退したのは、逆にプラスだったんじゃないですか」と分析。それを受けて山本も「(29歳の時は)行き詰まりを感じていたと思います。常にドラマに出続けないといけないってプレッシャーがあったかもしれないですね」と納得していた。

そんな山本の未来を占ったLove Me Doは、「2026年にいろいろな動きがあり、2027年にブレイクして一番輝く時期になります」と予言。さらに「”海外運”があるので、ぜひ外国語を学んでもらいたい。『山本裕典がTOEFLで●点を目指す』という企画をやってもいい。英語を喋れるキャラになって、Netflixなどで海外の番組などに出てほしいです」と述べると、山本は「個人的に勉強しようとしてもできないと思うので、明後日ABEMAのスタッフに会った時、企画の相談をしようかな」と笑顔で答えた。また、気持ちを切り替えたり、リラックスする時のおすすめの習慣として、Love Me Doは「叱られてほしい」と意外な方法を提案。「(山本は)日本風な、和を表すものが運気を上げるポイントなので、和太鼓や日本舞踊などを学んで、厳しい先生方に怒られる中で技を身に着けてほしい。なんなら流鏑馬とかできたらすごいんじゃないかな」と言うと、山本は「僕の地元(愛知県豊川市)では流鏑馬をやっていて、それを見るのが習慣でした。自分はやったことないけど、地元の人に頼めばやらせてもらえるかな」とまんざらでもない様子を見せた。トークを終えて山本は、「今日はすごくためになることをたくさん教えてもらいました。やることがいっぱいありますけど、まだ時間ありますもんね。ゆっくり目標に向かって、毎日努力して頑張っていきたい。これからの2年間、ボケボケしてられないですよ!」と気持ちを新たにしていた。最後にLove Me Doは参加者に向けて「10月から、もう2025年の運勢が入ってきます。2025年のラッキーカラーは黄色と紫なので、これを10月から身に着け始めると運気を先取りできますよ」とアドバイスし、コーナーを締めくくった。同イベントにはその他、村野弘味氏、並木良和氏、藤本さきこ氏、美琴氏、yurie氏が登場した。取材・文/水野幸則