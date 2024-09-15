¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄÈ¿¾Ê¡¡ÅçÆâ¢ª¿¹±º¡Ö¼«Ê¬¤Î·ÑÅê¥ß¥¹¡£¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤¿¡×¡¡£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£¶Ï¢ÇÔ
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡Å¨ÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÎØ¤¬¡¢ÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î¶å²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£ÃæÌî¤ÎÂÇµå¤¬Ìµ¾ð¤Ë¤âÃæÁ°¤ÇÃÆ¤ó¤À¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤ºº£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î·ÑÅê¥ß¥¹¡£¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¬´ôÅÀ¤Ï£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼·²ó¡££²ÈÖ¼ê¡¦ÅçÆâ¤¬Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂç»³¤ÎÅê¥´¥í¤ò½èÍý¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝÁ÷µå¤¬¤½¤ì¤ÆÊ»»¦¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂåÂÇ¡¦Á°Àî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¿¹±º¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤À¤¬¡¢¿¹±º¤Ï£±»àËþÎÝ¤«¤éÇßÌî¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÌÚÏ²¤ÎÂÇµå¤òµÆÃÓ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç»ß¤á¤ÆÆóÎÝ¤Ë¥È¥¹¤·¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦ÌðÌî¤¬Íîµå¡££±ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂåÂÇ¡¦¸¶¸ý¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁ°Àî¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡ÊÅçÆâ¤ò¡ËÂå¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÌ·Àè¤ò¼«¤é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤ÏÆ°¤ËÅ¾¤¸¤¿ºÓÇÛ¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¤·¤¿¤é¡ÈÀþ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤Èº£µ¨½é¤á¤ÆºäÁÒ¤ò£²ÈÖ¡¢Ìî´Ö¤ò£··î£µÆü¡¦ÃæÆüÀï°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤Î£´ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£»Í²ó¤ÏºäÁÒ¤¬ÀèÆ¬¤Ç½éµå¤ò±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡££±»à»°ÎÝ¤«¤éÌî´Ö¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÏ»²ó¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤ÇºäÁÒ¤¬£²µåÌÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ±¦Á°ÂÇ¡£¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¡¢Áá¤á¤Ç¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¹¥Åê¼ê¡¦ºÍÌÚ¤Î¹¶Î¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÌî´Ö¤Î¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°Áö¡¦½©»³¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁö¼Ô¤¬½©¤µ¤ó¡Ê½©»³¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëµ¤Ì£¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Æ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÈ´¤±¤Æ°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇÄã¸Â¡¢ÂÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤Ä¤Ê¤®¤Î£´ÈÖ¤¬ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤â¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡£º£µ¨ºÇÄ¹¤Î£¶Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìî´Ö¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀÆü¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯Éé¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£