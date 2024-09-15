¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û³°¸«¤è¤ê¤âÆâÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡ãÂè£´°Ì¡ÁÂè£¶°Ì¡ä
»ä¤¿¤Á¤¬Â¾¿Í¤È´Ø¤ï¤ëºÝ¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤Î¿Í¤ÎÆâÌÌ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë³°¸«¤è¤ê¤âÆâÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤òMBTI¿ÇÃÇ¤ÎÀ³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè6°Ì¡§ENFJ¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë
ENFJ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤ä¥Ë¡¼¥º¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊENFJ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÆâÌÌ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï³°¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿®Ç°¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤è¤ê¤â¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè5°Ì¡§ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë
ESFJ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¿Í¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Â¾¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£³°¸«¤è¤ê¤âÁê¼ê¤ÎÆâÌÌ¤Ë¶¯¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±À¿¼Â¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¶¦´¶ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¢£Âè4°Ì¤Ï...
Âè4°Ì¤Ï¡¢INTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë
INTJ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤ÇÊ¬ÀÏÅª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Á¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¸«¤è¤ê¤âÆâÌÌ¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¡¢Áê¼ê¤ÎÃÎÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¼¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Áê¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¿®Ç°¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°¸«¤ËÍê¤é¤º¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë