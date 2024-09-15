ÊÆ¤É¤³¤í¿·³ã¡¦±í»°¾òÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¯

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Æ¼ïÀ¸³è²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Ð¡¼¥É¡Ê¿·³ã¸©±í»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤3¹çIH¿æÈÓ´ï RM-D793W¡×¤ò2024Ç¯9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

ºÇÃ»19Ê¬¤Î¡ÖÁá¿æ¤­¡×¤Ê¤É¿æÈÓ¥â¡¼¥ÉÅëºÜ

¥«¥é¡¼¤ä¥Ü¥¿¥ó¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ËÅý°ì¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ê»Í³Ñ¡Ë·Á¾õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Áàºî¥Ü¥¿¥ó¤òÅ·ÌÌ¤Ë½¸Ìó¤·¡¢Áàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¼ýÇ¼»þ¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¡£

³ø¤Î²¹ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â²¹¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤ë1000¥ï¥Ã¥È¤ÎÂç²ÐÎÏIH¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤Î"¸üÇ®²Ð±ß³ø¡Ê¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤«¤¨¤ó¤¬¤Þ¡Ë"¤ÇÂç¤­¤ÊÇ®ÂÐÎ®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡Ö¹âÂ®Îõ²Ð¿æ¤­¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¤Î1Î³1Î³¤Ë¿Ä¤Þ¤ÇÇ®¤òÅÁ¤¨¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤ò¿æ¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ºÇÃ»19Ê¬¤Î¡ÖÁá¿æ¤­¡×¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿æ¤­¤¿¤Æ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¤è¤êµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«ÎäÅà¸å¤ËºÆ²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¡ÖÎäÅà¤´¤Ï¤ó¡×¡¢¹Å¤µ¤ò5ÃÊ³¬¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¡Ö¤ª¹¥¤ß¡×³Æ¥â¡¼¥É¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê·Ú¤Ë¿æ¤­¤¿¤ÆÍ½Ìó¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤êÍ½Ìó¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£

¿æÈÓÍÆÎÌ¤Ï3¹ç¡£¤·¤ã¤â¤¸¡¢·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡£

²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£