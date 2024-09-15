¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¸½Ìò°úÂà¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¾Ð´é¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡õÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬²ÖÂ«¤òÂ£Äè
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È4¡½1µð¿Í(14Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚÀë¿ÆÁª¼ê¤Ëµð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÂÐ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬4-1¤È¾¡Íø¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥Ê¥¤¥ó¤¬°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÄÌÚÁª¼ê¤Ï°ìÊâÁ°¤Ø½Ð¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüÊÆÄÌ»»2723ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÄÌÚÁª¼ê¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¼çºÅ¤Îµð¿Í¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¡£WBC¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÀÄÌÚÁª¼ê¤ÏºÆ¤Ó¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤Ø¶î¤±Â¤Ç¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¡¢µå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ëºÝ¤Ë¤ÏË¹»Ò¤ò»°ÎÝÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅê¤²¤Æµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ØÀ°Îó¤¹¤ëµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤Ø°§»¢¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤ÏÀÄÌÚÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°³Ð¸ç¤ò¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÂà¤¯¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤ß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£