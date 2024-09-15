¡ÖÇúÈ¯¤Ç¿Í¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿¡×¡¡9¿Í²ÈÂ²¡¢µìËþ½£¤«¤éµ¢¹ñ¤ÏÊì¤È2¿Í¤À¤±
¡¡Á¥¤¬ÉñÄá¹Á¡ÊµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¡Ë¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿È¤â¿´¤â¶ÛÄ¥´¶¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢²æ¤òËº¤ì¤Æ´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£¿´²¹¤Þ¤ë¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿¨¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë´¶Æ°¤Ç¿È¤¬¿Ì¤¨¤¿¡½¡½¡£
¤ï¤º¤«13Ç¯¤Ç¾ÃÌÇ¡¡¡ÖËþ½£¹ñ¡×¤È¤Ï¡©
¡¡ÆüÃæÀïÁèÃæ¤Î1940Ç¯¡¢µìËþ½£¡Ê¸½Ãæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤ÎÊ¿Ìî±Ù»Ò¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï¡¢µì¥½Ï¢¤ÎÂÐÆü»²Àï¤ËÈ¼¤¦10¥«·î¤ËµÚ¤ÖÆ¨Èò¹Ô¤Ç´öÂ¿¤Î¿É¶ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£9¿Í¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î¤¦¤Á¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¹ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÊ¿Ìî¤µ¤ó¤ÈÊìÉÚ»Ò¤µ¤ó¤Î2¿Í¤À¤±¡£ÍÄ¤¤º¢¤ÎÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö»þ¤Îµ²±¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÇÉã¤¬À¸Á°¤Ë»Ä¤·¤¿Æ¨Èò¹Ô¤Î¼êµ¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¡¢º£¤â¸ì¤êÉô³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤Îò»Ë¤ÏÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¡¡Æ±¸©ÉÙ±üÂ¼¡Ê¸½ºß¤ÎÌî¡¹»Ô»Ô¡Ë½Ð¿È¤ÎÊ¿Ìî¤µ¤ó¤ÎÉãÀ¯Íº¤µ¤ó¤Ï38Ç¯¡¢¹ñºö¤ÎËþ½£³«ÂóÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥½Ï¢¤È¤Î¹ñ¶¶á¤¯¤ÎÂ¼¤ËÆþ¿¢¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÎ¿ÍÃËÀ¤ÎËå¤È·ëº§¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éËå¤äÎ¾¿Æ¤é¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Ä¹½÷¤ÎÊ¿Ìî¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àï¶·¤¬°²½¤·¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¡£45Ç¯4·î¤ËÉã¤Ï·³¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¡¢8·î15Æü¤Î½ªÀï¤ÇÉðÁõ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥½Ï¢¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³«ÂóÂ¼¤Ç¤â¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æµì¥½Ï¢·³¤¬Ëþ½£¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ5ºÐ¤À¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÊì¤äÁÄÉãÊì¤é¤È¤È¤â¤ËÃå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤ÞÂ¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÈòÆñÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÅì°Â±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç±Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÎÌ¤ÎÃÆÌô¤¬ÆÍÁ³ÇúÈ¯¤·¡¢500¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ÈÂ²¤Î´é¤äÅö»þ¤ÎÀ¸³è¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢79Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²ÈÂ²¤Ï¸¶Ìî¤ä»³Ãæ¤òÊâ¤¤¤ÆÆî²¼¤·¤¿¤¬¡¢µ²²î¤äÅÁÀ÷ÉÂ¡¢ÈÈºá¼Ô½¸ÃÄ¤Ê¤É¤Ë²¿ÅÙ¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¡Ê58ºÐ¡Ë¤ò»³Ãæ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï2ºÐ¤ÎËå¤¬±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç»àË´¡£11·î¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËå¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢12·î¤Ë¤ÏÁÄÉã¡Ê56ºÐ¡Ë¤âÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤ËÆì¤ò¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¤Æ¹¤¤Àî¤òÅÏ¤Ã¤¿¤ê¡¢Åß¤ÏÉ¹ÅÀ²¼30ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ëÌë¤òÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÌó10¥«·î¤«¤±¤ÆÌó1000¥¥í¤òÊâ¤È´¤¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤ÎÁ¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëËþ½£ÆîÉô¤ÎèÙéÃ¡Ê¤³¤í¡ËÅç¤ËÅþÃå¡£46Ç¯6·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¸ÅÎ¤¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼ýÍÆ½ê¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Éã¤¬Æ±Ç¯2·î¤Ë30ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢¹ñ¤«¤é¤ÎÀï»àÊó¹ð½ñ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿Éã¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤2¿Í¤âËþ½£¤ÇÀï»à¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂ»à¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ëþ½£¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤¬2012Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢°äÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é½ÇÉã¤¬½ñ¤¤¤¿¼êµ¡Ö²æ¤¬¶ìÆ®¤ÎÎò»Ë¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎËþ½£¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢Æ¨Èò¹Ô¤ÎÅÓÃæ¤ÇÊ¿Ìî¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤·¤Æ¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼êµ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢µìËþ½£¤«¤é¤Î°ú¤ÍÈ¤²¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëËÌÎ¦ËþÍ§²ñ¤òÃÎ¤ê¡¢²ñ°÷¤È¤·¤Æ¸ì¤êÉô³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë¤Ïµì¥½Ï¢°ÖÎîÍ§¹¥¿ÆÁ±Ë¬ÌäÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥·¥Ù¥ê¥¢¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤·¡¢Éã¤¬Ì²¤ëÊý³Ñ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤ÆËþ½£¤ËÅÏ¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤¿¿·ÃÛ¤Î²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÉã¤ÎÌµÇ°¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ìî¡¹»Ô»Ô¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡¦N·à¤¬Àè·î²¼½Ü¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿±é·à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ê¿Ìî¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤ê¡¢ÂÎ¸³¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Î¤Ï20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¡£
¡¡¡Ö¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¹Åç¤äÄ¹ºê¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µìËþ½£¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ú°¤Éô¹°¸¡Û