¥¿¥¤¥È¥ë·Ð¸³¼Ô¤Î¶¯¹ë¡¦»°±º¹°¹Ô¶åÃÊ¤¬Åì·³ÂåÉ½¸¢³ÍÆÀ¡ª¡Ö»ä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡×·ãÀï¤ÎÅìµþÍ½ÁªA¤òÆÍÇË¡¿¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼
¡¡¡ÖSUNTORY¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2024¡×¤ÎÅìµþÍ½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬9·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡Àï¤Ç»°±º¹°¹Ô¶åÃÊ¡Ê50¡Ë¤¬²¬ÉôÎç±û»ÍÃÊ¡Ê25¡Ë¤Ë107¼ê¤Ç¾¡Íø¡£Åì·³¤ÎÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»°±º¶åÃÊ¤¬ÅìµþA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö
¡¡33¿Í¤Ë¤è¤êÁè¤ï¤ì¤¿ÅìµþÍ½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë·Ð¸³¼Ô¤Î¶¯¹ë¡¦»°±º¶åÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÊÒ¾åÂçÊå¼·ÃÊ¡Ê43¡Ë¡¢¸ÍÊÕÀ¿¼·ÃÊ¡Ê38¡Ë¡¢À¾ÈøÌÀ¼·ÃÊ¡Ê44¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÂçÃÏ¼·ÃÊ¡Ê29¡Ë¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ò¼¡¡¹·âÇË¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢º£´ü¤Î¸ø¼°Àï19¾¡3ÇÔ¤Ç¾¡Î¨0.864¤È¹¥Ä´¤Î¿·±Ô¡¦²¬Éô»ÍÃÊ¤È¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿²¬Éô»ÍÃÊ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÍ½Áª·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤êº£´ü¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ÏÈá´ê¡£¤·¤«¤·¡¢»°±º¶åÃÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁªÆÍÇË¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£Áê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é¡¢Áá¡¹¤Ë¸å¼ê¤Ø¤È»Å³Ý¤±¤Æ·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»°±º¶åÃÊ¤Ï¤ä¤äÀª¤¤¤¬Í¾¤Ã¤¿¤«¡¢²¬Éô»ÍÃÊ¤ÏÎäÀÅ¤ËÀè¼ê¤ÎÂç¶ð¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥ê¡¼¥É¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¨¿Ø¤Ø¶¯¤¯Èô¼Ö¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ë¡£»°±º¶åÃÊ¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢°ìµ¤¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ßµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤¬È´¤±¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸·¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿»°±º¶åÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£5¶É¤Ï¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îý½¬¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç»Ø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤«¤Ê¤êÈè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ø¥È¥Ø¥È´é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿ÎÉ¤¯¡È1/33¡É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÁª½Ð¤ÇÀè¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê36¡Ë¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¡¢°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê21¡Ë¤ËÂ³¤¡¢Åì·³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£»°±º¶åÃÊ¤Ï¡Ö»ä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤é¤·¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¾ì¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡£¤¢¤Þ¤êÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤ÄÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡SUNTORY ¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2024¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÁª½Ð¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢Í½Áª¡ÊÅìÀ¾³Æ3¿Í¡Ë¡¢·è¾¡Àï¡ÊÅìÀ¾³Æ6¿Í¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÈÃÄÂÎÀï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¶É¤ÏÁ´¤Æ»ý¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¡¢½é¼ê¤«¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àè¼ê¡¦¸å¼ê¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë