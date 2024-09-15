¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÆù¤Ï½ý¤ó¤Ç¤ë¤°¤é¤¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤è¡©¡×·ù¤¬¤é¤»¤ò¤¹¤ëµÁÊì¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤¬¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¤«¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ò¤¹¤ë¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¡Ä¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¥·¡¼¥ë¤¬¤Ï¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×
¢¦ ¤¤¤¯¤é¼Õ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ïµö¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯6·î¡×