¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂç¶¶Í´µª¡¢Ê¿²ÏÍª¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç°µ´¬2¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤°ì·â¡×¤È¸½ÃÏÃ¦Ë¹
±Ñ2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÂç¶¶Í´µª¤Ï¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤Á¤é¡ÊÆ°²è41ÉÃ¤«¤é¡Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¸åÈ¾10Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï±¦¤«¤éÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢º¸Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¤Ë´¬¤¤¤¿°µ´¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
Âç¶¶¤Ï3-0¤Î¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¡ª¡ØLancashire Telegraph¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾¤ÏÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë³èÌö¤òÈäÏª¡£ÊÂ³°¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò2¤Ä·è¤á¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤°ì·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ9ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¤À¡ª¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á
¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤ÎÊ¿²ÏÍª¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£