¡Ú½÷À½é¤ÎÁíÍý¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡ÛÄ¹ÌîÃÒ»Ò»á¡¢ÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¡¢°ËÆ£¹§·ÃµÄ°÷¤é¤¬¸ì¤ë¡Öº£¤³¤½½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¡×
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ºÇ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï»ä¤¬¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¡¦¼óÁê¤¬ÆÍÁ³¤ÎÉÔ½ÐÇÏÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞÅ¾Ä¾²¼Ëë¤ò³«¤±¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡È½÷À½é¤ÎÁíÍý¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ë¥±¥ëÁ°¼óÁê¡¢¥¢¡¼¥À¡¼¥óÁ°¼óÁê¤ä³Æ¹ñ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¸õÊä¼Ô¤Ê¤É
¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁªµó¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¿¿¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ï²þ³×¤ò¾§¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ³×¤ò°µÅÝÅª¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¡×
¡¡9·î6Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43ºÍ¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¡ÈÂçËÜÌ¿¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤Û¤«¡¢¸õÊä¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê49ºÍ¡Ë¡¢ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡Ê67ºÍ¡Ë¡¢²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´ÅöÁê¡Ê61ºÍ¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê63ºÍ¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¡Ê68ºÍ¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê63ºÍ¡Ë¡¢²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê68ºÍ¡Ë¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¡Ê71ºÍ¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÈÁíºÛÁª¾ïÏ¡¡É¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡È¿·»²¼Ô¡É¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½÷À¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤À¡£2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò¸µÁíÌ³Áê¡Ê64ºÍ¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡£¸µ¼«Ì±ÅÞÀ¯Ì³Ä´ºº²ñÄ´ººÌò¤ÇÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄÂ¼½Å¿®¤µ¤ó¤¬°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤ÏÇÉÈ¶¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÇÉÈ¶¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢³ÆÇÉÈ¶¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï1¿Í¤ÈÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÉÈ¶¤Ç´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÁíÍýÁíºÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÇÉÈ¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Æ¤âÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷ÀµÄ°÷¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁíÍýÁíºÛ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¹ñÌ±¤«¤é¤Î¡¢¡È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¯¼£¡É¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¼õ¤±¡¢½÷À¸õÊä¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷À¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢À¤ÏÀ¤«¤é¤â¡Ö½÷ÀÁíÍý¡×¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤µ¤ó¤â¡È½÷À¤ÎÂæÆ¬¡É¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¾¯»Ò²½ÌäÂê¤ä½÷À³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤È·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÀ¯ºö¤¬²¿¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÆüËÜ¤ÏÄã°Ì¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñ¤Ê¤É¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â½÷ÀÀ¯ºö¤¬Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½÷ÀµÄ°÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½°µÄ±¡¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï½÷ÀÈæÎ¨¤¬1³ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ï¤êÅö»ö¼Ô¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¿Í¸ý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î½÷À¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½÷À¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¤³¤Î¹ñ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢½÷À¤ÎÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤ÐÀ¯ºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÊÄºÉ´¶¤Î¤¢¤ë»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤³¤Î¹ñ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÊÌÌò³äÊ¬Ã´¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤½÷ÀÁíÍý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¤Ï¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤½¤¦¤ê¡Ù¡Ê»°·Ã¼Ò¡Ë¤ò¼¹É®¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°ËÆ£¹§·Ã»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¾¯»Ò²½¤È½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ëÀ¯¼£²È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¤½¤Î»þÂåºø¸í¤ÊÇ§¼±¤Ï²þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢À¯ÉÜ¤¬Åìµþ23¶è¤Ëºß½»¡¦ÄÌ¶Ð¤¹¤ë½÷À¤¬¡È°Ü½»º§¡É¤ò¤·¤¿¤é60Ëü±ß»Ùµë¤¹¤ë¤È¤·¤¿À¯ºö¤¬±ê¾å¡¢Å±²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¾¯»Ò²½ÂÐºöÄ´ºº²ñ¤«¤é¤â¡ÈU¥¿¡¼¥ó·ëº§¤·¤¿¤é¾©³Ø¶â¤ò3Ê¬¤Î1ÌÈ½ü¡£Âè1»Ò½Ð»º¤Ç3Ê¬¤Î2ÌÈ½ü¡£Âè2»Ò½Ð»º¤ÇÁ´³ÛÌÈ½ü¡É¤È¤·¤¿Äó¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¢Á³¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ä³ØÀ¸¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬·ëº§¤ä½Ð»º¤òí´í°¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ëÌä¤¤¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃåÃÏ¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
½÷À¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¹ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥±¥ë»á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¥¯»á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ê¤É¡¢³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ç¤Ë¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò½÷À¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£2017Ç¯¤Ë½÷À½é¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÉûÂåÉ½¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÄÔ¸µÀ¶Èþ»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬½÷À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢16Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥±¥ëÁ°¼óÁê¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ËËÌ²¤¤Ç¤Ï½÷À¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÂæÏÑ¤Îèñ±ÑÊ¸Á°ÁíÅý¤ò¤Ï¤¸¤á½÷À¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¤½¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤¬¤Ê¤¤¡£½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Î¨¤¤¤ë¹ñ¤Ï·ÐºÑ¤â°ÂÄê¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÄÔ¸µµÄ°÷¤Ï¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ò°ìÎã¤Ëµó¤²¤ë¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢ÂæÏÑ¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª´¶À÷³ÈÂç¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÁá¤¤È½ÃÇ¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤¬½ê°Ê¤À¤È³¤³°¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËËÌ²¤¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤Î¾å°Ì¹ñ¡Ê15°Ì°ÊÆâ¤°¤é¤¤¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¡Ê34°Ì¤°¤é¤¤¡Ë¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¡¢ÄêÃå¤·¤¿¹ñ¤Ç¡¢½÷À¤Î»ý¤Ä¡È¶¦´¶ÎÏ¡É¤È¡È¿Í¤ÎÏÃ¤ä»×¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊª»ö¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë»²²è¡É¤Î°Õ¼±¤¬À®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢»þ´ü¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â½÷À¤Îµ¯ÍÑ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁª½Ð¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢·ÐºÑ³¦¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤â½÷À´ÉÍý¿¦¤ÏÁý¤¨¡¢½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤ÊÀ¯³¦¤Ø¤Î½÷À¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤âÈÝÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤À¤±¤À¤È¡¢À¯ºö¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ËÈ¯ÁÛ¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë½÷À¤Î»ëÅÀ¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¯ºö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢½÷ÀµÄ°÷¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤è¤ê¤è¤¤À¯ºö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Î°Õ¸«¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¹¤é¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢·üÇ°¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À½¼Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑ³¦¤Ç½÷À¤ÎÁí¹ç¿¦¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È½÷À¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ë¡¢½÷À¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤µ¤¨¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È°Â°×¤Ê·Á¤Ç¿ø¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤È¤·¤Æ¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤¬5¿Í¤Î½÷À¤ò³ÕÎ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀ¯Ì³´±¡¢ÉûÂç¿Ã¤Î¿Í»ö¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬ÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷À¤ÎµÄ°÷¤ËÀ¯Ì³´±¤äÉûÂç¿Ã¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÄ¹Ìî¤µ¤ó¡Ë
¡¡°ËÆ£µÄ°÷¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³ÕÎ½¤Ø¤Î¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÅÐÍÑ¡É¤È¡¢ÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤Î¡È½÷À¥¼¥í¡É¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤Î¿¼¹ï¤Ê°Ç¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂç¿ÃÈ´Å§¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢·ë¶É¤ÏÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¤Ê¤Î¤«¤ÈÍîÃÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¥Ý¥¹¥È¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡È¿Íºà¤Î¥×¡¼¥ë¡É¡£ËÜÍè¤Ï¤³¤³¤Ë¤³¤½¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·Ð¸³ÃÍ¤¬Äã¤¤¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔ¹¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Ã¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÀ¯³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ³¦¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ï½÷À¤ò¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ¹¬¤Ê¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÈóÀ¸»ºÅª¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹»öÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÎ¾Êý¤ò¤Ï¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤Ë¹þ¤á¤ë´õË¾¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢½÷À¤ÎÁíÍý¤äÂçÅýÎÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÈó¾ï»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç¿®Íê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¿ÇÉÈ¶¤¬²òÂÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ËÈó¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÀ¯¼£Ç¤¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÀ¯¼£»²²Ã¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Ìî¤µ¤ó¡Ë
¡¡°ËÆ£µÄ°÷¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼óÁê¤ò5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¥¢¡¼¥À¡¼¥ó»á¤ÎÎã¤òµó¤²¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö2018Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë»ö¼Âº§¤ÎÉ×¤ÈÀ¸¸å3¤«·î¤Î»Ò¶¡¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½÷À¼óÁê¤Î»Ñ¤Ë»ä¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÌµ¿ô¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¤³¤Î¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢À¹¤ó¤ËÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤¬É¬Í×¤À¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷ÀÁíÍý¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡·èÀï¤Ï9·î27Æü¡£ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯9·î26Æü¡¦10·î3Æü¹æ