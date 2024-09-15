ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¡ºÊ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÁêÅöÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë?¡¡¥Î¥Ö¡Ö¤³¤ÎÁ°¥¦¥Á¤Î²Ç¤¬¸«¤¿¤é¤·¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê44¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥¢¥ï¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÎÈ±·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤ë?´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤Ê¤¤?¡×¥¯¥¤¥º¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤Ü¤¯¤È¤¿¤à¤±¤ó¤µ¤ó¡Ê¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡Ë¤·¤«´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ÝÇ½³¦¤Ç´¢¤ê¾å¤²¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖºÇ¶á½÷À¤â´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢½÷Í¥¡¦ÀõÌî²¹»Ò¤Î´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤¬¡Ö¥¦¥Á¤Î²Ç¤â´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤¿¤Ç¡×¤È¡¢ºÊ¤ÎÈ±·Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÊý¡¦¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤´¤È¤Ë´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Í¤ó¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¥ï¥·¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç¸ç¤ÎºÊ¤ÏÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¥¦¥Á¤Î²Ç¤¬¸«¤¿¤é¤·¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤â¤¦¥â¥Ò¥«¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£