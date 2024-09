40本塁打・40盗塁を達成し、近日中にも50本塁打・50盗塁という大記録も打ち立ててしまいそうなロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。2023年12月、アメリカン・リーグ最優秀選手(MVP)発表のテレビ中継に登場した彼のそばにいたのが、茶と白の毛色が特徴の愛犬「デコピン」だった。ここでは、球団の公式エックスが発信したデコピンの姿をまとめてみた。■大谷とデコピンのかわいいハイタッチ

球団の公式エックスが青色のハートマークとともに「Shohei and Decoy.」と投稿したのは、ユニフォーム姿の大谷とドジャースのユニフォームを羽織ったデコピン(米国名デコイ)がホームベース上で笑顔のハイタッチをする写真。日本時間8月29日に本拠地ドジャースタジアムで行われたボルチモア・オリオールズ戦では、ゲームの前にデコピンによる始球式が行われていた。投稿には始球式の模様を記録した動画も公開されていて、ピッチャーマウンドでボールを加えたデコピンがキャッチャーを務める大谷の元へダッシュ。始球式の大役を務めたデコピンを大谷が嬉しそうに抱きかかえると、球場全体から拍手と大歓声が起こっていた。■大谷の所へ元気に駆け寄るデコピンデコピンによる始球式の模様を伝える写真は複数、公式エックスからポストされていて、キャッチャーを務める大谷の背中越しに、ボールを加えて疾走するデコピンの写真も披露されている。投稿には「It’s Time For Decoy Baseball.」の文字が添えられている。■ご主人様の顔をペロペロさらに同日に行われた別の投稿では青いハートマークと「What a night.」の文字のともに、グラウンドでデコピンを抱きしめる大谷の姿も披露されていて、写真には、ユニフォーム姿で笑う大谷の顔を、ユニフォームを羽織ったデコピンが舐めようとする様子が収められている。■大谷&デコピンが仲良く球場入り始球式が行われた日本時間8月29日対ボルチモア・オリオールズ戦では、大谷&デコピンのボブルヘッド人形も配布されていた。人形が配布された当日、公式エックスが「Shohei and Decoy have arrived(翔平とデコピンが到着しました)」と投稿したのは、大谷がデコピンと共に球場入りするオフショット。写真には、Tシャツ&短パン姿の大谷と、彼の愛犬・デコピンがドジャースタジアムに到着したところが収められている。大谷とデコピンの2ショットに、ファンからは「デコピン大きくなってますね」「かわいい」「ずっと見ていられる」などの声が集まっている。■愛犬家の鑑! 大谷のジャケットにもデコピンが公式エックスは、7月に大谷と妻・真美子さんが並んだ貴重な2ショットも公開。公式エックスが「Decoy is always with Shohei.(デコイはいつも翔平と一緒にいる)」といった一文を添えているとおり、写真にはジャケットの裏地を見せつける大谷が収められていて、裏地にはデコピンのチャーミングな表情が複数あしらわれている。この投稿にファンからは「このジャケット、まさに規定外」「ジャケット!!まさかのデコピン」「デコピン連れてきてる」などのコメントが集まり、トレンディエンジェル・斎藤司のようにジャケットを広げる姿には「大谷さんだぞ爆誕」という反応も寄せられていた。引用:「ロサンゼルス・ドジャース」公式エックス(@Dodgers)