°ÂÃ£Í´¼Â¡¡43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¡¡·ÝÎò41Ç¯¡¢2»ù¤ÎÊì¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÃ£¤Ï²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤é¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö2024.9.14¡¡²º¤ä¤«¤ÊÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼41Ç¯¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÍ´¼Â¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ã¡¹¤·¤¤43ºÐ¡¢Â¾¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÃ£¤Ï2ºÐ¤«¤é¤Ç»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢1990Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö¼«Í³¤ÎµÖ¤Ë»ä¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±éµ»ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢1994Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÁêÂô¤¹¤º¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤È·ëº§¤·¤¿¡£06Ç¯4·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¡£14Ç¯11·î¤Ë2ºÐÇ¯¾å¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î·¬ÅçÃÒµ±»á¤ÈºÆº§¤·¡¢16Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£