¹Åç¡¦¾ï¹¡¡ÀµÇ°¾ì¤Ç¥É¥é£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¡¡º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£¶Ï¢ÇÔ¡ÄµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¹Åç¤¬£¸ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¾¡Éé¤Î£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ì´¤Î£²¾¡£±£°ÇÔ¡£°¤¤Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢£±£µÆü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÀÄ³ØÂç¡á¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¿·°æ¥«¡¼¥×¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢£¶Ï¢ÇÔÃæ¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¾õ¶·¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ý¡£¤½¤ó¤Ê¸ñÅÞ¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢¾ï¹¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¡Ö£±·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç·è¤·¤Æ½çÄ´¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¸å¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Î£³·³¤Ë¹çÎ®¡££²·³½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£µ·î£·Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¤«¤é£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤Î¹â¤¤ÊÉ¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÂç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡££¸·î£±£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç£¶²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢£¹·î£¸Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤êºÇÂ¿¤Î£±£±£¶µå¤òÅê¤²¡¢£¹²ó£¸°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½é´°Éõ¾¡Íø¡££±·³ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿°ìÀï¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢½¤Àµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¡££¶·î£±£´Æü¤ÎÆ±¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¥Þ¥Ä¥À³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ£¶²ó£·°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ê¿§¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ê¤É¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÂç´¿À¼¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼ÅÐÈÄ¤Ø¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡££²·³¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£±£±»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¡££±£°Æü¤Ë£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤ÆÃë¤«¤é¤ÎÎý½¬¡£¤½¤³¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÀèÇÚÅê¼ê¤Ë½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÂè£±µå¤òÅê¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¿´¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø·ë²Ì¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¡£Êá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Åê¤²¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡£±£³¡¢£±£´Æü¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤»¤º¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç£±·³¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÈÄ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ï¹¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î²÷Åê¤¬µÕ½±¤Ø¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡¾ï¹±©ÌéÅÍ¡Ê¤Ä¤Í¤Ò¤í¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¹·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£²ºÐ¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£·¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£ÂçÊ¬ÉñÄá¡¢ÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤Æ£²£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£ºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ê¤ÉÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó£±£±»î¹ç¤Ç£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¥£°£¶¡£