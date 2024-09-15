£±£¸Ç¯µð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿£³£µºÐ¥»Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡Ä£·Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¸Ä¿Í£Ö
¡¡ÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£µð¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤¬Â¿¤¤Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÎòÂå¤Î¡Ö°Î¿Í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè£¹£´²ó¤Ï´Ý²Â¹À¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¹©Æ£¸ø¹¯Æ±ÍÍ¡¢´Ý²Â¹À¤Ë¤âÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤Î¾Î¹æ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£´·î£±£±Æü¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ÀéÍÕ·ÐÂçÉÕ¤Ç£²Ç¯²Æ¤ËÌî¼ê¤Ç¡¢£³Ç¯½Õ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡££°£·Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ¤Ç¹ÅçÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Ç¯¤ËÅðÎÝ²¦¡¢£±£·Ç¯¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¡££±£¶Ç¯¤«¤é£³Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡¢£±£·Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³¼¡¸¶Ã¤ÆÁÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹Ç¯¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¸¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢³«Ëë¤«¤é£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤òÃ´¤¦¡£³«Ëë£·»î¹çÌÜ¤Î£´·î£µÆü£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤ÏÄÌ»»£±£µ£°¹æ¤È¤Ê¤ë£³¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦£²£¹£²¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£¹ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¥»Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ºå¿À¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè£±Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢£´ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤ëÆ¯¤¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¼éÈ÷¤Ç¤â¹Åç»þÂå¤Î£±£³Ç¯¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯£¹·î£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤ÏÂè£¹£°Âå¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢£±£°·î£²£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤ÏÄÌ»»£²£°£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÇ¯¤âÂÇÎ¨¡¦£²£¸£´¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£·ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ£µÇ¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£