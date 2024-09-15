GÂçºå¡¡±ºÏÂ¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤ÆVÀïÀþ¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¡¡DFÃæÃ«¡Ö¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤Ë¼å¤µ¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¡¡GÂçºå0¡½1±ºÏÂ¡Ê2024Ç¯9·î14Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢GÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç±ºÏÂ¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¡¢VÀïÀþ¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¡£6Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÅÀ48¤Î¤Þ¤Þ¡£Ä®ÅÄ¤Ï3¡½0¤ÇÊ¡²¬¤òÂà¤±¤Æ3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¡¢Æ±58¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¹Åç¤Ï¼¯Åç¤È2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Ï¢¾¡¤Ï7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Æ±56¤Ç2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£GÂçºå¤ÏËÜµò¤Ç±ºÏÂ¤Ë0¡½1¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢¤³¤ì¤Ç6»î¹çÏ¢Â³¾¡¤Á¤Ê¤·¡£»Ä¤ê9»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¡¦Ä®ÅÄ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï10¤Ë¹¤¬¤ê¡¢VÀïÀþ¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Ä¡¹¤¬¤â¤¦¾¯¤·´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Ã¯¤«¤¬È´¤«¤ì¤¿¸å¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Ý¥í¥Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀËÍ¤¿¤Á¤Ë¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×
¡¡DFÃæÃ«¤¬²ù¤ä¤ó¤À¤Î¤Ï¸åÈ¾4Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¿ÊÆþ¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ß¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¼ºÅÀ¡£6»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£22Æü¤Î¼¡Àá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼µþÅÔÀï¡£ÆÀ°Õ¤ÎÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Î·Á¤òÁá¤¯¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£¡¡¡ÊÈÓ´Ö¡¡·ò¡Ë