ÃæÆü¡¦Ê¡Ã«¡¡ÅêÂÇ¤Ç¼çÌò¡ª6²ó2¼ºÅÀ¡õ·è¾¡ÂÇ¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¥Á¡¼¥àÏ¢ÇÔ3¤Ç»ß¤á¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü4¡½2DeNA¡Ê2024Ç¯9·î14Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦Ê¡Ã«¤¬ÅêÂÇ¤Ç¼çÌò¤À¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤Ç2¾¡ÌÜ¡£½é²ó¤Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬½¤Àµ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï2¡½2¤Î6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»³ºê¤Î½éµå¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨º¸ÍãÀþ¤Ø·è¾¡2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£20Ç¯10·î12Æü°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÇÔ¤ì¤ì¤ÐºÇ²¼°ÌÅ¾Íî¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÀï¤ÇÌöÆ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ë»î¹ç¤¬°ì»î¹ç¤Ç¤âÁý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£