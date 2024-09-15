ºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¡ÄÉ×¤¬Íß¤ËÉé¤±Éâµ¤¡ª¡©ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÜ¤ëºÊ¤ËÉ×¤¬Êü¤Ã¤¿¡ØºÇ°¤Î°ì¸À¡Ù¤È¤Ï¡Ä¢Í¡Ú¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡ÛÉâµ¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âå½þ
Éâµ¤¤È¤¤¤¦Î¢ÀÚ¤ê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤¬»Ä¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¸å²ù¤ä¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¡¢É×Â¦¤¬Êú¤¯Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Éâµ¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âå½þ¤òÎ¥º§¸å¤ÎÉ×¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë´¶¾ð¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¸å¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë²òÊü´¶¤Ï¡¢Â«Çû¤«¤é¤Î°ì»þÅª¤ÊÆ¨Èò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¯¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡¢º£¤Î¼«Í³¤¬²¿¤òµ¾À·¤Ë¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î½ÅÂç¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½é¤á¤Ï¿·Á¯¤Ê¼«Í³¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿É×¤â¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤¬¤¤¤«¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¸ç¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¡¹¤¬¤¹¤®¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤ä¡¢·èÃÇ¤ò¸å²ù¤¹¤ë»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¤â¡¢°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢²áµî¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸µ¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³ºÊ¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤ï¤º¡Ø²¶¤À¤Ã¤ÆÃË¤À¤·¡Ù¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿ôÆü¸å¡¢ºÊ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤·¤«¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â²È»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ê¡Ä¤È¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤ò¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤Ç¸µ¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢1ÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤È¤¯¤ËÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¸å²ù¤ä¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¡¢É×Â¦¤¬Êú¤¯Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Éâµ¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âå½þ¤òÎ¥º§¸å¤ÎÉ×¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë´¶¾ð¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â«Çû²òÊü¤«¤é¤Î¼«³Ð
Éâµ¤¸å¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë²òÊü´¶¤Ï¡¢Â«Çû¤«¤é¤Î°ì»þÅª¤ÊÆ¨Èò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¯¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ä¤·¤µ¤È²áµî¤Ø¤ÎÌ¤Îý
½é¤á¤Ï¿·Á¯¤Ê¼«Í³¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿É×¤â¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤¬¤¤¤«¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¸ç¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸å²ù¤Èºá°´¶¤Î¶¦Â¸
Æü¡¹¤¬¤¹¤®¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤ä¡¢·èÃÇ¤ò¸å²ù¤¹¤ë»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¤â¡¢°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢²áµî¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸µ¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä
¡ÖºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³ºÊ¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤ï¤º¡Ø²¶¤À¤Ã¤ÆÃË¤À¤·¡Ù¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿ôÆü¸å¡¢ºÊ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤·¤«¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â²È»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ê¡Ä¤È¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤ò¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤Ç¸µ¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢1ÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë