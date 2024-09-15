ÉÍÃæ½Ó¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢µ³¾è¤Ç¤¤º¡Ä10·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ4Æü´Öµ³¾èÄä»ß¤Ë
¡¡14Æü¡¢Ãæµþ10R¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥·¥í¥¬¥Í¤¬ÆâÂ¦¤Ë¼Ð¹Ô¡¢Æ±ÇÏ¤Ë¿¨¤ì¤¿¥¯¥ê¥Î¥°¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Ä¤Þ¤º¤¡¢µ³¾è¤·¤¿É©ÅÄÍµÆó¤¬ÍîÇÏ¤·¤¿¤¿¤á¶¥Áö¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥·¥í¥¬¥Í¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÃæ½Ó¡Ê35¡Ë¤Ï28Æü¤«¤é10·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ4Æü´Ö¤Îµ³¾èÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê29Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÌÆ5¡áÄ¹Ã«Àî¡Ë¤Ë¤Ïµ³¾è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍîÇÏ¤·¤¿É©ÅÄ¤ÏÆ¬Éô¡¦¶»Éô¤ÎÉé½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢15Æü¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãæµþ9R¥µ¥¤¥â¥ó¥ë¥â¥ó¥É¤Ï±ÊÅç¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£