ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ºÇÂ®150¥¥í¤Ç½Ñ¸åºÇÂ¿25µå¡¡»³ËÜÍ³¿¤È¡È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥ê¥ì¡¼¡É¤Ç¾Ð´é¤â
Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡¢25µå¤òÅê¤²¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÀïÁ°¤Ë½Ñ¸å6ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£ºòÇ¯9·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¸å¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë25µå¤òÅê¤²¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï93¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó149.7¥¥í¡Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£26µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢±óÅê¸å¤Ëº¸Íã¸åÊý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¡£25µå¤òÅê¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë»³ËÜ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ26µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤Î10·îÃæ¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë