ソシエダvsR・マドリー スタメン発表
[9.14 ラ・リーガ第5節](アノエタ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 19 ウマル・サディク
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
監督
イマノル・アルグアシル
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 36 Chema Andrés
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 19 ウマル・サディク
控え
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
監督
イマノル・アルグアシル
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 36 Chema Andrés
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります