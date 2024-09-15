ミランvsベネチア スタメン発表
[9.14 セリエA第4節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
[ベネチア]
先発
GK 1 イェッセ ヨロネン
DF 4 J. Idzes
DF 25 J. Schingtienne
DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 7 フランチェスコ ザンパーノ
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 27 A. Candela
MF 32 アルフレッド・ダンカン
FW 11 G. Oristanio
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 12 ブルーノ ベルティナート
GK 23 マッテオ・グランディ
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 21 R. Sagrado
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 10 ジョン イボア
MF 22 ドメン・チルニゴイ
MF 38 M. Kofod Andersen
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 80 S. El Haddad
MF 97 I. Doumbia
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
FW 45 アントニオ・ライモンド
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
[ベネチア]
先発
GK 1 イェッセ ヨロネン
DF 4 J. Idzes
DF 25 J. Schingtienne
DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 7 フランチェスコ ザンパーノ
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 27 A. Candela
MF 32 アルフレッド・ダンカン
FW 11 G. Oristanio
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 12 ブルーノ ベルティナート
GK 23 マッテオ・グランディ
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 21 R. Sagrado
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 10 ジョン イボア
MF 22 ドメン・チルニゴイ
MF 38 M. Kofod Andersen
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 80 S. El Haddad
MF 97 I. Doumbia
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
FW 45 アントニオ・ライモンド
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります