[9.14 セリエA第4節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 90 タミー・エイブラハム

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 96 L. Torriani

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 33 D. Bartesaghi

MF 18 K. Zeroli

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

監督

パウロ・フォンセカ

[ベネチア]

先発

GK 1 イェッセ ヨロネン

DF 4 J. Idzes

DF 25 J. Schingtienne

DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ

MF 6 ジャンルカ・ブジオ

MF 7 フランチェスコ ザンパーノ

MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ

MF 27 A. Candela

MF 32 アルフレッド・ダンカン

FW 11 G. Oristanio

FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ

控え

GK 12 ブルーノ ベルティナート

GK 23 マッテオ・グランディ

GK 35 フィリップ・スタンコビッチ

DF 21 R. Sagrado

DF 79 フランコ・カルボーニ

MF 10 ジョン イボア

MF 22 ドメン・チルニゴイ

MF 38 M. Kofod Andersen

MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン

MF 80 S. El Haddad

MF 97 I. Doumbia

FW 9 クリスティアン・ギトケアー

FW 45 アントニオ・ライモンド

監督

エウゼビオ・ディ・フランチェスコ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります