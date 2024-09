ブラックバーン大橋祐紀が移籍後初の2ゴール！　開幕5戦4発で英2部得点ランクTOPタイに

EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)のブラックバーンに所属する大橋祐紀が2ゴールを記録した。今夏、サンフレッチェ広島からブラックバーンに加入した大橋は、デビュー戦となったチャンピオンシップ開幕節ダービー・カウンティ戦で初ゴールをマーク。そこから、カラバオ・カップ1回戦ストックポート・カウンティ戦、第2節ノリッジ戦でも立て続けにゴールを決め、クラブ史上72年ぶりとなるデビュー戦からの3試合連続ゴールでクラブ月間MVPに選出された。

Dolan wins the ball back on halfway and rides a strong challenge before laying it off to Ohashi, who finds the top corner with a top class finish!



