SDGsに配慮したオーガニック＆サステナブルチョコレートが登場！

日新化工は、人々がより安心して過ごせる社会を願って、「チョコレートで、人にいいこと。社会にいいこと。」をテーマに、SDGsに配慮したオーガニック&サステナブルチョコレートを、公式オンラインストアと小売店にて、9月20日(金)より販売する。

2つのシリーズを新発売!

日新化工は、業務用チョコレート製造のパイオニアとして、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料を作り続けてきた。

そんな同社が新商品として、2つの新シリーズを発売。「オーガニックジョイ チョコレート」4種類、「サステナブル チョコレート」3種類を、9月20日(金)より発売予定だ。各商品は、同社の公式オンラインストアに加え、今後さらに販売先を増やしていく予定だという。



「オーガニックジョイ チョコレート」880円(税込)は、4種類を販売。

厳選した素材を使用し、製造から包装まで全ての工程で厳しい有機JAS認証を取得したオーガニックチョコレートだ。なお、乳化剤・香料は使用されていない。





「サステナブル チョコレート」は、3種類を販売。「Do well by doing good.(※)」の活動に賛同し、カカオ農家の労働環境改善や森を守る植樹活動、アップサイクルなど、SDGsに配慮したサステナブルなチョコレートとなっている。

価格は、2種が726円(税込)。1種は605円(税込)。発売日は9月20日(金)だが、一部商品の発売日は異なる。

渋谷ヒカリエのイベントに出店

9月21日(土)・22日(日)11:00〜19:00に、渋谷ヒカリエにて開催される「Tokyo Chocolate Salon 2024(東京チョコレートサロン)」に、NISSHIN KAKOが出展。

今回紹介した各商品を出品する。詳細は、イベントHPを確認しよう。

「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。」



マーガリンの製造会社として1948年に設立された日新化工は、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料をつくり続けてきた。

「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。Chocolate makes you smile.」をブランドメッセージに定め、豊かな食文化を支える存在であり続けるため、様々な取り組みを進めている。

同社は、持続可能なカカオ産業(サステイナブル・カカオ)の実現を目標に設立された、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に参加。自社工場は、FSSC22000の認証を取得している。

日新化工が販売する、SDGsに配慮したオーガニック&サステナブルチョコレートをチェックしてみては。

■「Tokyo Chocolate Salon 2024」開催概要

会期:9月21日(土)・22日(日)

時間:11:00〜19:00

会場:渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール ホールB

住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1

イベントHP:https://tokyo-chocolate-salon.com

日新化工:https://nisshinkako.co.jp

オンラインストア:https://nisshinkako.com

※1 「いいことをして世界と社会をよくしていこう」を合言葉に、持続可能な社会の実現を目指している活動

※2 テンパリング(温度調整)なしで、融かすだけで使える製菓用チョコレート。洋菓子やパンのコーティング用チョコレートとして利便性の高い商品

(江崎貴子)