H・キールvsバイエルン スタメン発表
[9.14 ブンデスリーガ第3節](ホルシュタイン・シュタディオン)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ホルシュタイン・キール]
先発
GK 1 ティモン・バイナー
DF 4 パトリック・エラス
DF 5 カール・ヨハンソン
DF 17 ティモ・ベッカー
DF 33 D. Javorček
MF 10 ルイス・ホルトビー
MF 22 ニコライ・レンベルク
MF 24 マグヌス・クヌドセン
FW 8 フィン・ポラト
FW 9 ベネディクト・ピヒラー
FW 18 町野修斗
控え
GK 21 トーマス・デーネ
DF 14 マックス・ゲシュウィル
DF 23 ラッセ・ロゼンブーム
DF 27 ティモテウシュ・プハチ
MF 6 マルコ・イベジッチ
MF 15 マルビン・シュルツ
MF 37 アルミン・ギゴビッチ
FW 19 フィル・ハレス
FW 20 ヤン・フィーテ・アルプ
監督
ブレムサーダーク
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ヴァンサン コンパニ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ホルシュタイン・キール]
先発
GK 1 ティモン・バイナー
DF 4 パトリック・エラス
DF 5 カール・ヨハンソン
DF 17 ティモ・ベッカー
DF 33 D. Javorček
MF 10 ルイス・ホルトビー
MF 22 ニコライ・レンベルク
MF 24 マグヌス・クヌドセン
FW 8 フィン・ポラト
FW 9 ベネディクト・ピヒラー
控え
GK 21 トーマス・デーネ
DF 14 マックス・ゲシュウィル
DF 23 ラッセ・ロゼンブーム
DF 27 ティモテウシュ・プハチ
MF 6 マルコ・イベジッチ
MF 15 マルビン・シュルツ
MF 37 アルミン・ギゴビッチ
FW 19 フィル・ハレス
FW 20 ヤン・フィーテ・アルプ
監督
ブレムサーダーク
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ヴァンサン コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります