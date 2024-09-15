[9.14 オランダ・エールディビジ第5節](ユーロボルフ)

※25:45開始

<出場メンバー>

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 7 レアンドロ・バクナ

DF 22 F. Stam

DF 43 M. Peersman

MF 6 S. Resink

MF 8 J. Hove

MF 10 L. Valente

MF 14 J. Schreuders

FW 26 T. van Bergen

FW 29 R. Postema

控え

GK 21 H. Jurjus

GK 24 D. Baron

DF 2 W. Prins

DF 36 M. Mariani

MF 4 J. Pelupessy

MF 25 T. Oosting

FW 9 B. Willumsson

FW 11 N. Emeran

FW 23 F. Turay

FW 27 Rui Mendes

監督

Dick Lukkien

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 2 バルト ニューコープ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 Igor Paixão

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 21 P. Andreev

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

DF 20 J. Mitchell

DF 26 G. Read

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります