フローニンゲンvsフェイエノールト スタメン発表
[9.14 オランダ・エールディビジ第5節](ユーロボルフ)
※25:45開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 7 レアンドロ・バクナ
DF 22 F. Stam
DF 43 M. Peersman
MF 6 S. Resink
MF 8 J. Hove
MF 10 L. Valente
MF 14 J. Schreuders
FW 26 T. van Bergen
FW 29 R. Postema
控え
GK 21 H. Jurjus
GK 24 D. Baron
DF 2 W. Prins
DF 36 M. Mariani
MF 4 J. Pelupessy
MF 25 T. Oosting
FW 9 B. Willumsson
FW 11 N. Emeran
FW 23 F. Turay
FW 27 Rui Mendes
監督
Dick Lukkien
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 2 バルト ニューコープ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
※25:45開始
<出場メンバー>
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 7 レアンドロ・バクナ
DF 22 F. Stam
DF 43 M. Peersman
MF 6 S. Resink
MF 8 J. Hove
MF 10 L. Valente
MF 14 J. Schreuders
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 21 H. Jurjus
GK 24 D. Baron
DF 2 W. Prins
DF 36 M. Mariani
MF 4 J. Pelupessy
MF 25 T. Oosting
FW 9 B. Willumsson
FW 11 N. Emeran
FW 23 F. Turay
FW 27 Rui Mendes
監督
Dick Lukkien
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 2 バルト ニューコープ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります