¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¾ø¤·¤ß¤½¤Ä¤¯¤Í¡× ¡Ö¸üÍÈ¤²¤Î¤À¤·¼Ñ¡× ¡Ö¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ÎÇßÏÂ¤¨¡× ¡ÖÍñÇò¾ÃÈñ¤Ë¤â¡ªËõÃã¥¯¥Ã¥­¡¼¡× ¤ÎÁ´4ÉÊ¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÇß¤ò»È¤Ã¤¿¡¢»Ä½ë¤ÇÈè¤ìµ¤Ì£¤ÎÂÎ¤¬´î¤ÖÏÂ¸¥Î©¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼çºÚ¡Û¾ø¤·¤ß¤½¤Ä¤¯¤Í
½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¤ß¤½¤Ä¤¯¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§380Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

ÆÚ¤Ò¤­Æù  200g
¡ã¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡ä
  Íñ²«  1¸ÄÊ¬
  ¤ß¤½  Âç¤µ¤¸1
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸2
  ¥·¥ç¥¦¥¬½Á  ¾®¤µ¤¸2
  ÂçÍÕ  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)3ËçÊ¬
  ÊÒ·ªÊ´  Âç¤µ¤¸1/2
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¼ò  Âç¤µ¤¸1
  º½Åü  Âç¤µ¤¸1/2
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¡¢ÆÚ¤Ò¤­Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤êº®¤¼¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¼ê¤òÊ¬ÎÌ³°¤Î¿å¤Ç¤Ì¤é¤·¡¢(1)¤ò8¤Ä¤Î´Ý·¿¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¾ø¤·´ï¤ËÊÂ¤Ù¡¢¶¯²Ð¤Ç¾ø¤·¤Æ²Ð¤òÄÌ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤Æ¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é(2)¤ò¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¸üÍÈ¤²¤Î¤À¤·¼Ñ
¤¤¤Ã¤¿¤óÎä¤Þ¤¹¤³¤È¤Ç¸üÍÈ¤²¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§217Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¸üÍÈ¤²  2¸Ä
¶Ì¥Í¥®  1/2¸Ä
¥·¥ç¥¦¥¬  1ÊÒ
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
  ¤À¤·½Á  300ml
  º½Åü  Âç¤µ¤¸1/2
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
  Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1.5
±ö  Å¬ÎÌ ¥ß¥Ä¥Ð  (¹ï¤ß)Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¸üÍÈ¤²¤Ï¥¶¥ë¤Ë¤Î¤»¡¢Ç®Åò¤ò¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ÆÌý¤òÈ´¤­¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¶Ì¥Í¥®¤ÏÉý1cm¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥·¥ç¥¦¥¬¤ÏÈé¤Ä¤­¤Î¤Þ¤ÞÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¶Ì¥Í¥®¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢Æé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ5Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¸üÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éºÆ¤ÓÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç1Ê¬¼Ñ¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤ËÆé¤ËÃæ²Ð¤ò¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ß¥Ä¥Ð¤ò¤Î¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ÎÇßÏÂ¤¨
²Æ¤ÎÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§66Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥â¥í¥Ø¥¤¥ä  1/2ÂÞ
  ±ö  ¾¯¡¹
¡ãÇß¥À¥ì¡ä
  Çß´³¤·  1~2¸ÄÊ¬
  ¤À¤·½Á  Âç¤µ¤¸1.5
  ¤«¤Ä¤ªÀá  Å¬ÎÌ   Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¡ãÇß¥À¥ì¡ä¤ÎÇß´³¤·¤Ï¹ï¤ß¡¢Â¾¤ÎºàÎÁ¤È¶¦¤Ë¥Ü¥¦¥ë¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ±ö¤òÆþ¤ì¡¢¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ò¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ÆÎä¿å¤ËÊü¤Á¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¹ï¤à¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤Ï¡ãÇß¥À¥ì¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÛÍñÇò¾ÃÈñ¤Ë¤â¡ªËõÃã¥¯¥Ã¥­¡¼
¾¯¤·¤ÎÍñÇò¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ËÊÑ¿È¡ªº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥¯¥Ã¥­¡¼¥«¥Ã¥×¡£Ãæ¿´¤â½ê¡¹¤Ë¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§101Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ 1²óÊ¬¡Ë

ÍñÇò  1¸ÄÊ¬
¥µ¥é¥ÀÌý  Âç¤µ¤¸1~2
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü  35g
ËõÃã  ¾®¤µ¤¸1/2
±ö  ¾¯¡¹
ÇöÎÏÊ´  30g

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ü¥¦¥ë¤ËÁ´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç15Ê¬Îä¤ä¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥µ¥é¥ÀÌý¤ÏÍñÇò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ60g¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Å·ÈÄ¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤­¡¢¡ãÀ¸ÃÏ¡ä¤ò¾®¤µ¤¸1¤º¤Ä¤¹¤¯¤Ã¤ÆÄ¾·Â5¡Á6cm¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç5¡Á6Ê¬¾Æ¤¯¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¡ãÀ¸ÃÏ¡ä¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤Ê¬¤ò¾Æ¤­¡¢»Ä¤ê¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
2. ±ï¤¬¿§¤Å¤­¡¢Ãæ±û¤â½ê¡¹¿§¤Å¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·Åù¤Ç¤¹¤¯¤¤¡¢ÌÍËÀ¤Ë¤Î¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¾Æ¤­¤¬Â­¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë30ÉÃ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ´Ý¤¤¥«¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤ÆÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¡¢¤«¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤é³°¤·¤Æ´°Á´¤ËÎä¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô