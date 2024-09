【ジャベリン 幸せのジューンブライド】2024年8月 発売価格:23,980円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ミヨメイより、2024年8月に発売されたばかりの1/7スケールフィギュア「ジャベリン 幸せのジューンブライド」。こちらは、Yostarが提供するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、駆逐艦シャベリンを立体化したものだ。

今回は、シャベリンのケッコン衣装である「幸せのジューンブライド」のイラストをモチーフにフィギュア化されている。オリジナルのイラストで描かれていたような華やかな雰囲気になっており、ファンならぜひとも手に入れておきたいアイテムとなっている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約275mmだ

大きく口を開けて、幸せな気持ちをいっぱいに表したような表情をした、こちらのシャベリン。頭に付けたベールは、透き通った透明感を出すためにクリアパーツが採用されている。そのため、高級で気品溢れる雰囲気に仕上げられている印象だ。

紫色の髪は、毛先にかけてややグラデーションが掛かっており、その色合いも美しい。また、前髪には十字架をモチーフにした髪飾りがつけられているなど、小物類も含めてオリジナルのイラストをしっかりと再現している。

幸せそうな笑顔がキュートだ

クリアパーツを使ったベールは透明感のある仕上がりになっている

やや複雑な髪型もうまくまとめられている

ケッコン衣装ということで、純白のウェディングドレスに実を包んだ姿になっているが、こちらもおしとやかというよりは華やかな見た目になっている。こちらの写真ではわかりにくいが、背中側はぱっくりと開いており、なかなかセクシーなスタイルになっているところもポイントだ。

ウェディングドレスだが、少しだけ露出度は高めだ

リボンが束ねられているなど、デザインも素晴らしい

手に持った長い槍にも、バラの花があしらわれている

フィギュアのクオリティを一段引き上げているのが、シャベリンの足元を支える台座部分だ。こちらは専用のアクリルベースとなっており、まるで宝飾品でも飾るかのような気品がある。それが、今回のウェディングドレス姿とも見事にマッチしている印象だ。

手に持った連装砲にもバラの花束が組み合わさっている

脚は艶やかな白いストッキングを履いている

台座部分はクリアな見た目で宝飾品のような見た目だ

こちらの「ジャベリン 幸せのジューンブライド」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の製品版だ。すでに発売が開始されているアイテムということもあり、在庫があれば今すぐ入手できるところも魅力だ。お店で実物をチェックして、そのままお持ち帰りするというのもありかも!?

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.