¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹³°ÅÁ¡×30¼þÇ¯¡ª ¸µ¹¶Î¬¥é¥¤¥¿ー¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢90Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾ºî¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
1994Ç¯9·î ²ÔÆ¯³«»Ï
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Î¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹³°ÅÁ¡×¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤Ç²ÔÆ¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡×¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹II¡×¤ËÂ³¤¯¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë²£¥¹¥¯¥íー¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£¼«µ¡¤Î¥×¥í¥³¡Ê2P¤Ï¥Æ¥£¥¢¥Ã¥È¡Ë¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ü¥ó¥Ðー¤ÇÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³Æ¥¾ー¥ó¡Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢³¤ÍÎÀ¸Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿µðÂçÀï´Ï¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜºî¤Î¹¶Î¬µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Î·Ð¸³¤â¤Õ¤Þ¤¨¡¢ËÜºî¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤äÅö»þ¤Î¥²ー¥»¥ó¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¡¢µ²±¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¥À¥é¥¤¥¢¥¹³°ÅÁ¡Û
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥¤ー¥°¥ì¥Ã¥È¥Äー ¥ß¥Ë¡×ÈÇ¤Ç»£±Æ¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
1²èÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±é½Ð¤Î¿ô¡¹¤Ë´¶·ã
¡¡É®¼Ô¤¬ËÜºî¤ÎÂ¸ºß¤òºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡Ù¤Î¿·ºî¤¬¥í¥±¥Æ¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×¤È¤ÎÀèÇÚ¥é¥¤¥¿ー¤«¤é¤Î¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Îµ»ö¤¬½ñ¤¤¿¤¯¤Æ¥é¥¤¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î¿·ºî¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂç¤¤¤Ë´î¤ó¤À¤¬¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê3²èÌÌ¥Ü¥Ç¥£¥½¥Ë¥Ã¥¯ãþÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï1²èÌÌ¤Î¡ÖÉáÄÌ¤Î¡×ãþÂÎ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡Ö²¿¥½¥ì!?¡¡3²èÌÌãþÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¡Ø¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡Ù¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡×3²èÌÌ¥Ü¥Ç¥£¥½¥Ë¥Ã¥¯ãþÂÎ¡£²èÁü¤Ï¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¥Ðー¥¹¥È¡¡¥¢¥Ê¥¶ー¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡¡¤·¤«¤·¸åÆü¡¢¥¿¥¤¥Èー¤Ø¥×¥ì¥¤¼èºà¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ÀèÇÚÊý¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«µ¡¤¬Êü¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤â¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿Å¨¥¥ã¥é¤äÇØ·Ê¤â¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ìー¥È¥·¥ó¥°¡Ê¥¯¥¸¥é¡Ë¤ä¥¥ó¥°¥Õ¥©¥¹¥ë¡Ê¥·ー¥é¥«¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢¥·¥êー¥ºÌ¾Êª¤ÎµðÂçÀï´Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¤ËËÉÙ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â1²èÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£²èÌÌÆâ¤ÎÅ¨¤ò±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç°ìÁÝ¤¹¤ë¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ü¥ó¥Ðー¡×¤Î¤È¤Ó¤¤êÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤â½¨°ï¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¤Þ¤À1²ó¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¸å¡¢É®¼Ô¤ÏÁáÂ®ÃÏ¸µ¤Î¥²ー¥»¥ó¤ÇÍ·¤ó¤À¤é¤¹¤°¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢°Ê¸åËèÆü¤ä¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï³Æ¥¾ー¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¸å¤Ë¾å²¼2¥ëー¥È¤ËÊ¬´ô¤·¡¢Á´7¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÉ®¼Ô¤ÏÁ´¥¾ー¥ó¤ò1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¥¾ー¥óÀ©ÇÆ¸å¤â¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÎÅ¨¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·â¤Á¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¥¾ー¥ó¤Î±é½Ð¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ï·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¼¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤BGM¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿V～Z¡Ç¤Î³ÆºÇ½ª¥¾ー¥ó¡Ê7ÌÌ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âBGM¤¬¤Á¤ç¤¦¤É1¥ëー¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¥¹Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¶Ê¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤·¤¿±é½Ð¤âÂç¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ü¥ó¥Ðー¤òÊü¤Á¡¢Å¨¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¤È¤¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ï³ÊÊÌ
¥·¥êー¥ºÌ¾Êª¤ÎµðÂçÀï´Ï¡£¼Ì¿¿¤ÏC¥¾ー¥ó¤Î¥Ü¥¹¡¢¥¥ó¥°¥Õ¥©¥¹¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï7ÂÎÂ¸ºß¤¹¤ë¥é¥¹¥Ü¥¹¤Î¤¦¤Á¤Î1ÂÎ¡¢Z¡Ç¥¾ー¥ó¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥°¥ìー¥È¥·¥ó¥°
¡¡É®¼Ô¤ÏÅö½é¡¢ËÜºî¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥²ー¥»¥ó¤Ç1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ê¹þ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¡Ö¹¶Î¬¤òµ»ö¤ò½ñ¤«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¥áー¥«ー¤«¤éÇÒ¼Ú¤·¤¿´ðÈÄ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤ÇËÜºî¤ò¤ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¸È¾²Ä¤Ê¤ä¤ê¹þ¤ß¤Ç¤Ï¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Î¹¶Î¬µ»ö¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¤Û¤É»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤âËÜºî¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¹â¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸¶¹Æ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê´ÖºÝ¤ÏÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¡¹¤Î¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥²ー¥à¥áー¥«ー¤Î¼Ò°÷¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î»Å»ö¤ò½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¡¢¹¶Î¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢º£¤Ê¤ªËº¤ìÆñ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¥Ü¥¹¤Ï¥Üー¥ë¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤ÆËÜÂÎ¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤»¡¢Ê¬Î¥¸å¤Î¥Üー¥ë¤ò¼è¤ë¤ÈÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï2ÌÌ¡ÊB¡¢C¥¾ー¥ó¡Ë¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Ê¥á¥¯¥¸¥¦¥ª¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í
¤É¤Î¥Ü¥¹¤â¹¶·â¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿ºÌ¤Ç¡¢¹¶Î¬¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÊÔ¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ì¿¿¤ÏH¥¾ー¥ó¤Î¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ê¥¤¥«¡Ë
¡Ö³Ê¥²ー¥Öー¥à¡×ÀäÄº´ü¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß´¶
¡¡ËÜºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿1994Ç¯Åö»þ¤Î¥²ー¥»¥ó¤Ï¡¢ÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¥Öー¥à¤Î¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡£¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーIIX¡×¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡ÖTHE KING OF FIGHTERS'94¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï³Ê¥²ーÍÑ¤ÎÄÌ¿®ÂÐÀïÂæ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤ÆËÜºî¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ¿´¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÜºî¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ËÉ®¼Ô¤¬Â¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤â½çÈÖÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢¼Í¥Ü¥¿¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ë¤Ï¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤òÃ£À®¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÌÜ·â¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï³Ê¥²ー¤Ð¤«¤êÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜºî¤À¤±¤Ï¡Ö»î¤·¤ËÍ·¤ó¤À¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢É®¼Ô¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤äÅ¹¤Î¾ïÏ¢¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤âÉ®¼Ô¤Î»ä¸«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ï¢¼Í¥Ü¥¿¥ó¤Î¤Ê¤¤Å¹¤Ç¤Ï1¥³¥¤¥ó¥¯¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤ä¤ê¹þ¤ó¤À¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢Æñ´Ø¤Î¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥¹¡Ê¥Ù¥ì¥à¥Ê¥¤¥È¡Ë¤¬½Ð¸½¤¹¤ëM¥¾ー¥ó¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥Æ¥£¥Ï¥ó¥Þー¡Ê¥·¥ã¥³¡Ë¤¬½Ð¸½¤¹¤ëP¡¢R¡¢T¥¾ー¥ó¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ï¢¼Í¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ëÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³Ê¥²ー¥Öー¥à¤¬ÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·ºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·ã¸º¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥»¥ó¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð½çÈÖÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¤Ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥»¥¬¥µ¥¿ー¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Ë°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¥¾ー¥óM¤Ï¡¢Á´Ä¹¤¬¿ô²èÌÌÊ¬¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÄ¶µðÂçÀï´Ï¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥¹¡Ê¥Ù¥ì¥à¥Ê¥¤¥È¡Ë¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë
À¨¤Þ¤¸¤¤¹¶·â¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¥¯¥é¥¹¥Æ¥£¥Ï¥ó¥Þー¡£¤¤Á¤ó¤È¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ï¢¼ÍÁõÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÝ¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Èー¤ÎÉü¹ï¥²ー¥àµ¡¡Ö¥¤ー¥°¥ì¥Ã¥È¥Äー ¥ß¥Ë¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢¼Í¥Ü¥¿¥ó¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï²¿²ó¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥åー¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥¾ー¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ü¥ó¥Ðー¤ÇÅ¨¤òÅÝ¤¹ÁÖ²÷´¶¤Î¹â¤µ¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
(C)TAITO CORPORATION