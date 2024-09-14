¡Úµð¿Í¡Û ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌÚ¤Ë²ÖÂ«Â£Äè¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡½£´¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£´Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌÚÀë¿Æ³°Ìî¼ê¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬º£µ¨ºÇ¸å¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀÄÌÚ¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ÏÄ¹Ìî¤È¤È¤â¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡¢µÇ°»£±Æ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÀÄÌÚ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£ÉáÃÊ¤«¤é¸òÎ®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£