ブライトンvsイプスウィッチ スタメン発表
[9.14 プレミアリーグ第4節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 24 F. Kadıoğlu
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 12 イェンス・カユステ
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 21 チドジー オグベネ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 14 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 24 F. Kadıoğlu
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 12 イェンス・カユステ
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 21 チドジー オグベネ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります