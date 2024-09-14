クリスタル・パレスvsレスター スタメン発表
[9.14 プレミアリーグ第4節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 9 エディ・エンケティア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
MF 28 シェイク・ドゥクレ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 5 カレブ・オコリ
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 18 ジョルダン・アイェウ
MF 22 オリバー・スキップ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 1 ダニー・ウォード
DF 4 コナー・コーディ
DF 21 リカルド・ペレイラ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 24 ブバカリ・スマレ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 14 ボビー・リード
監督
スティーブ・クーパー
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 9 エディ・エンケティア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
MF 28 シェイク・ドゥクレ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 5 カレブ・オコリ
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 18 ジョルダン・アイェウ
MF 22 オリバー・スキップ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 1 ダニー・ウォード
DF 4 コナー・コーディ
DF 21 リカルド・ペレイラ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 24 ブバカリ・スマレ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 14 ボビー・リード
監督
スティーブ・クーパー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります