[9.14 プレミアリーグ第4節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 17 ナサニエル・クライン

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 9 エディ・エンケティア

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 20 アダム・ウォートン

MF 28 シェイク・ドゥクレ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 7 イスマイラ・サール

FW 46 F. Umeh

監督

オリバー・グラスナー

[レスター・シティ]

先発

GK 30 マッズ・ハーマンセン

DF 2 ジェームズ・ジャスティン

DF 3 バウト・ファース

DF 5 カレブ・オコリ

DF 16 ビクトル・クリスティアンセン

MF 6 ウィルフレッド・エンディディ

MF 8 ハリー・ウィンクス

MF 10 ステフィー・マビディディ

MF 18 ジョルダン・アイェウ

MF 22 オリバー・スキップ

FW 9 ジェイミー・バーディー

控え

GK 1 ダニー・ウォード

DF 4 コナー・コーディ

DF 21 リカルド・ペレイラ

MF 11 ビラル エル カヌ

MF 17 ハムザ・チャウドゥリー

MF 24 ブバカリ・スマレ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク

FW 14 ボビー・リード

監督

スティーブ・クーパー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります